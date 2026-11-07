Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Lietuva – Švedija 0:0 (1 kėlinys, tiesioginė vaizdo transliacija)

Mantvydo Tveragos treniruojama Lietuvos ekipa sieks atsitiesti po 7:54 pralaimėto pirmojo mačo diviziono favoritei Vokietijos komandai. Tiesa, švedai taip pat bus itin motyvuoti, nes jie pirmajame susitikime namuose po dramatiškos kovos 28:31 pralaimėjo Čekijos rinktinei.
Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:
Prieš metus Švedijoje vykusioje šių komandų tarpusavio akistatoje lietuviai varžovams nusileido 3:31.
Kitose rungtynėse šeštadienį Danija žais su Čekija, o Malta – su Vokietija.
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