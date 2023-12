Europos čempionatą užbaigė su trenksmu – Airijos plaukikas pagerino seniausią pasaulio rekordą

22-ejų metų Airijos plaukikas Danielis Wiffenas 800 laisvuoju stiliumi rungtyje pasiekė geriausią asmeninį rezultatą – 7:20,46 min. ir pagerino legendinį pasaulio rekordą (7:23,42 min.), kurį 2008 m. liepos 20 d. pasiekė australas Grantas Hackettas.

Šis pasiekimas buvo tapęs seniausiu pasaulio rekordu. Jis išbuvo nepajudinamas 15 metų iki D. Wiffeno, kuris, kaip manoma, tapo pirmuoju Airijos plaukiku, kuriam kada nors priklausė pasaulio rekordas.

𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗



Daniel Wiffen has set a new World Record in the 800m Freestyle of 7:20.46.



Daniel smashed the oldest world swimming record on the books, 2008 Grant Hackett .



🥇🥇🥇

