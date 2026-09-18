Eurolygos komandų apžvalga: „Real“ šansai, „Partizan“ naujovių duetas ir „Baskonia“ iššūkiai

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Madrido „Real“
Liko komandoje: Facundo Campazzo, Theo Maledonas, Sergio Llullas, Andresas Felizas, Alberto Abalde, Gabriele Procida, Gabrielis Deckas, Chuma Okeke, Usmanas Garuba, Walteris Tavaresas.
Naujokai: Maksimas Šulga, Timothe Luwawu-Cabarrot, Jaime Pradilla, Mikaelis Jantunenas, Damianas Jonesas, Olivier Sarras, Nickas Smithas.
Vyr. treneris: Pedro Martinezas.
Svarbiausias žaidėjas: F.Campazzo. 35-erių argentinietis lieka „Real“ žaidimo ašimi ir pagrindiniu kūrėju. Veterano amžių pasiekęs įžaidėjas praėjusiame sezone buvo labai ribojamas Sergio Scariolo sulėtinto žaidimo. Dabar P.Martinezas propaguos greitesnį žaidimą ir tai yra labai palanku F.Campazzo, kuris turėtų rungtyniauti geriau nei pernai. F.Campazzo vis dar yra elitinis įžaidėjas ir atviros aikštelės žaidėjas, o šalia jo „Real“ neturi kito tokio kūrėjo perimetre. Th.Maledonas labiau pats mėgsta rinkti taškus, o naujokas N.Smithas nėra rungtyniavęs Europoje ir jo profilis nėra tikro organizatoriaus, o labiau combo gynėjo įgūdžiai. Žinant, kaip P.Martinezo komandose svarbus įžaidėjas, F.Campazzo reikšmė Madrido ekipai tik išauga ir neabejotinai jis bus žaidimo ašis.
„X faktorius“: M.Šulga. 24-erių ukrainietis debiutuoja Europoje ir pasirengimo cikle parodė solidų žaidimą – 14,5 naudingumo balo vidurkis atrodo itin solidžiai ir sufleruoja, kad galbūt „Real“ rizika yra pasverta tai bus surastas geras žaidėjas, kuris nėra skambi pavardė, bet gali atnešti daug naudos. M.Šulga yra atakuojantis gynėjas, kuris turi taiklią ranką iš toli, geba žaisti su kamuoliu, sukurti progų kitiems ir neblogai ginasi. NBA jis neįsitvirtino dėl savo atletiškumo trūkumo, kas gali pasimatyti ir Europoje, bet greitame „Real“ žaidime atrodo tinkamas žaidėjas ir kaip tik ekipai reikėjo gero atakuojančio gynėjo. M.Šulga gali tapti malonia staigmena „Real“ sirgaliams, nes iki tol jis buvo mažai girdėtas ir vargu, ar atsirastų daug sirgalių, kurie matė M.Šulgos žaidimą. Net Ukrainos rinktinėje jis debiutavo tik pastarajame Pasaulio taurės atrankos „lange“.
Esminis klausimas: ar „Real“ gali būti pretendentas į finalo ketvertą? Be titulų likęs klubas pakeitė visus vadovus ir atliko sensacingiausią ėjimą trenerių rinkoje, kai iš Valensijos „Valencia“ perpirko P.Martinezą. Viskas atrodo gana desperatiškai, tačiau kartu ir logiškai, nes S.Scariolo patyrė fiasko Ispanijos lygoje ir tai tapo lemiamu faktoriumi, nes Eurolygos finalas ir buvo pasiektas, nepaisant to, jog teko rungtyniauti neturint nė vieno vidurio puolėjo. Įdomiausia, kaip P.Martinezo schemose atrodys W.Tavaresas, kuris yra visiška priešingybė nei tie aukštaūgiai, kurie žaidė Valensijoje. Gero trenerio bruožas, kad jis geba prisitaikyti prie situacijos ir rasti sprendimus, kaip turimus žaidėjus išnaudoti geriausiai. „Real“ tikrai nėra tarp turnyro favoritų ir galimybės patekti į finalo ketvertą nėra vertinamos gerai, bet tai gali būti ekipa, kuri taps tamsiuoju arkliuku ir vėl prasmuks į lemiamą turnyro savaitgalį.
Prognozė. „Real“ vasarą patyrė didelį praradimą – Mario Hezonja išvyko į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA). Jį bandys pakeisti T.Luwawu-Cabarrot, kuris yra geras žaidėjas, bet tikrai nusileidžia meistriškumu ir universalumu kroatui. Dar vienas svarbus išvykimas – Trey‘us Lylesas užtruko vos sezoną Eurolygoje ir taip pat grįžo į NBA. Čia iškart tą vaidmenį bandys užpildyti Eurolygos antrametis Ch.Okeke, o atsarginio vaidmenį atliks M.Jantunenas, kuris nepritapo Stambulo „Fenerbahče“, bet gali būti neblogas pagalbinis žaidėjas „Real“ ekipoje su savo tritaškiais metimais.
Įdomus pirkinys yra O.Sarras, kuris turi potencialo pritapti Eurolygoje. 210 cm ūgio prancūzas yra aikštelę plečiantis aukštaūgis, kuris praėjusiame sezone G lygoje pataikė 40 proc. tritaškių. Universalus žaidėjas atrodo geras „Real“ ėjimas rinkoje. D.Jonesas pakviestas pagalbiniam vaidmeniui, bet jo komandoje turbūt nebūtų, jeigu U.Garuba būtų sveikas ir galėtų rungtyniauti, tačiau jis praleis visą sezoną dėl finalo ketverto metu patirtos sunkios traumos. Prie naujokų liko nepaminėtas tik iš „Valencia“ už išpirką persikėlęs J.Pradilla, kuris taip pat yra aikštelę plečiantis aukštaūgis ir su ispanišku pasu. Čia „Real“ ilgam užsitikrino vietinį žaidėją, kuriam dar yra tik 25-eri.
„Real“ atrodo solidžiai ir tikrai tikėjimu ekipa prideda P.Martinezo korta, taip pat patikimi pagrindiniai žaidėjai ir įdomūs naujokai, kurie užims pagalbinius vaidmenis. Prognozuojame, kad reguliariajame sezone „Real“ finišuos 5–6 vietose.
Sedekerskis
Vitorijos „Baskonia“
Liko komandoje: Markusas Howardas, Kobi Simmonsas, Matteo Spagnolo, Stefanas Joksimovičius, Radionas Kurucas, Tadas Sedekerskis, Clementas Frischas,
Naujokai: DJ.Stewartas, Damionas Baugh, A.J.Lawsonas, Chrisas Duarte, Aleksejus Lenas, Kennethas Fariedas.
Vyr. treneris: Paolo Galbiati.
Svarbiausias žaidėjas: Ch.Duarte. Ironiška, kad Malagos „Unicaja“ komandai nebereikalingas dominikietis tampa baskų vedliu. 29-erių gynėjas turi didžiulį puolimo talentą ir tai jau parodė, bet didžiausia jo problema yra vidiniai demonai. Būtent dėl jų Ch.Duarte buvo suspenduotas Malagos ekipoje ir nežaidė sezono finiše, įskaitant ir Čempionų lygos finalo ketvertą. Pasirengimo cikle Ch.Duarte buvo „Baskonia“ lyderis ir tokiu turėtų išlikti sezono metu. Keturi sezonai Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) su 230 susitikimų jo sąskaitoje ir 13 taškų vidurkis 2021–2022 m. sezone Indianos „Pacers“ gretose. Ch.Duarte jau anksčiau buvo atsidūręs Eurolygos klubų akiratyje, bet surinkus informaciją apie jį, daugelis atsisakydavo minčių siūlyti kontraktą. „Baskonia“ nutarė rizikuoti ir loterijoje gali išsitraukti laimingą bilietą. Ch.Duarte labai tinka P.Galbiati propaguojamam krepšinio stiliui ir tai dar labiau padidina jo galimybes spindėti šiame sezone.
„X faktorius“: A.J.Lawsonas. Pirmą kartą Europoje žaisiantis 26-erių atletas yra vienas įdomiausių Eurolygos naujokų. Pasirengimo cikle keturis sezonus ir 124 mačus NBA sužaidęs amerikietis buvo vienas geriausių komandos žaidėjų. Baskai vasarą skambiais pirkiniais nenustebino, o A.J.Lawsonas būtent tas ėjimas, kuris gali pasiteisinti ir kitąmet jau šį krepšininką matysime turtingesnėje Eurolygos komandoje. A.J.Lawsonas nėra NBA veteranas, kuris būtų iškankintas traumų ir atvykęs užsidirbti paskutinių karjeros pinigų. Priešingai, pats žaidėjas nori grįžti į stipriausią pasaulio lygą. Amerikietis turi gerus sugebėjimus rinkti taškus, tik jo metimas iš toli nėra stabilus, tačiau pastaraisiais metais tikrai patobulėjo. Už Atlanto jis buvo „antras numeris“, bet Eurolygoje gali žaisti ir lengvojo krašto puolėjo dėl savo ilgų rankų, neblogos gynybos ir tinkamo 200 cm ūgio. A.J.Lawsonui koją pakišti gali adaptacija ir nestabilus metimas iš toli, bet potencialo sužibėti jis turi daug.
Esminis klausimas: koks sezonas laukia T.Sedekerskio? Puolėjo 2025–2026 m. sezonas nebuvo sėkmingas – vos 13 Eurolygos mačų ir tada operacija, po kurios jis ant parketo negrįžo. Rinktinėje patirta trauma sugadino visus metus šiam žaidėjui, todėl dabar laikas reabilituotis tiek prieš klubo vadovus, tiek prieš patį save. Tik didelis klausimas, koks bus T.Sedekerskio vaidmuo italo schemose. Kol T.Sedekerskis galėjo rungtyniauti, turėjo 24 minučių vidurkį su 8 taškais ir 10 balų. Tik bėda, kad metimų vidurkis buvo vos 6 ir net žaidžiant tiek daug išsiskirti kažkuo sudėtinga. Dabar T.Sedekerskis yra neabejotinai geriausias savo pozicijos žaidėjas „Baskonia“ gretose ir įsivažiavęs į ritmą vėl bus pagrindinis „ketvirtas numeris“, tik norėtųsi, kad būtų labiau įtraukiamas į puolimą, o ne tik susirinktų atsitiktinius taškus. Labai realu, kad „Baskonia“ sezono metu pakeis trenerį ir galbūt permainos bus naudingos mūsiškiui, jeigu nepavyks tapti svarbesne figūra dabartinio stratego schemose.
Prognozė. „Baskonia“ lieka ištikima sau – jokių skambių pirkinių ir keli žaidėjai, kurie gali tapti atradimais. A.J.Lawsonas ir Ch.Duarte turi potencialo žibėti, savotiška „katė maiše“ yra D.Baugh, taip pat neaiškios iš Europos taurės persikėlusio DJ.Stewarto galimybės Eurolygoje, nes tai yra žaidėjas, neturintis stabilaus metimo iš toli, o šioje komandoje toks įgūdis yra labai svarbus. Net priekinė linija sulipdyta keistokai, kai pasikviestas jau vargiai kažką daug nuveikti galintis K.Fariedas, o šią savaitę pasirašyta sutartis su A.Lenu – lėtu milžinu, kuris bus atakuojamas puolime ir skylėta baskų gynyba taps dar labiau pažeidžiama.
„Baskonia“ tikisi pažangos iš M.Spagnolo, kuris neblogai atrodė pasirengime, taip pat K.Simmonsas gali sužibėti, ką praėjusiame sezone darė atskirose rungtynėse. C.Frischas turės daugiau minučių nei pernai, tik neaišku, ar prancūzas jas sugebės tinkamai išnaudoti, nes pasiruošimo cikle visiškai nepateisino trenerio pasitikėjimo. M.Howardas lieka brangiausiu komandos žaidėju, bet jis tapo savotišku peiliu po kaklu klubui, kadangi visiškai nepateisina lūkesčių. Retkarčiais jo beprotiški tritaškiai patraukia komandą į priekį ar padeda laimėti rungtynes, bet bendras paveikslas labai liūdnas ir dar galima pridėti jo traumingumą – praėjusiame sezone sužaidė tik 23 mačus iš 38. Tikrai ne to tikimasi iš žaidėjo, kuris uždirba daugiausiai.
Vitorijos klubas turi kažkiek talento puolime, bet gynyboje tai yra bene silpniausiai dabar atrodanti komanda ir dėl individulių žaidėjų įgūdžių, ir dėl trenerio sumanymų. „Baskonia“ labiau primena Europos taurės ar Čempionų lygos ekipą nei Eurolygos senbuvę. Atskirose rungtynėse namuose baskai tikrai nustebins, bet nėra net arti to, kad pretenduotų į kažkokias aukštesnes vietas. Prognozuojame, kad „Baskonia“ balansuos tarp 19–20 pozicijos.
Partizan
Belgrado „Partizan“
Liko komandoje: Carlikas Jonesas, Vanja Marinkovičius, Mario Nakičius, Arijanas Lakičius, Tonye Jekiri.
Naujokai: Kyle‘as Allmanas, Luca Vildoza, Alessandro Pajola, Ethanas Thompsonas, Lamaras Stevensas, Derekas Willisas, Nikola Tanaskovičius, Kevarriusas Hayesas, Joffrey Lauvergne‘as.
Vyr. treneris: Joanas Penarroya.
Svarbiausias žaidėjas: C.Jonesas. Svarbiausias Serbijos klubo laimėjimas, kad trečiajam sezonui liko Pietų Sudano rinktinės vedlys. Praėjęs sezonas „Partizan“ būtų sėkmingesnis, jeigu C.Jonesas būtų sveikas, nes jis sužaidė vos 15 susitikimų. Serbai vis dar mano, kad C.Joneso trauma ir užbaigė Željko Obradovičiaus pasirodymą Belgrade, nes be šio žaidėjo komanda krito į duobę ir teko keisti strategą. Būtent grįžus C.Jonesui „Partizan“ ėmė rungtyniauti kur kas geriau ir per 10 turų pasiekė net 7 pergales, kai iki tol savo kraityje turėjo 9 laimėjimus per 28 susitikimus. C.Joneso greitis, aštrumas ir komandos valdymas yra tikrai aukščiausio lygio, tik jam vis dar stinga pataikymo iš toli – vos 28,6 proc. vidurkis. Jeigu jis geriau realizuotų metimus iš perimetro, būtų apskritai nesulaikomas Eurolygoje. Dabar varžovai gali rizikuoti ir atsitraukti, bet greičio savybių pakanka pramušti pirmąją gynybos liniją. C.Jonesas lieka svarbiausiu „Partizan“ krepšininku.
„X faktorius“: E.Thompsonas. Labai įdomus „Partizan“ pirkinys, kuris gali tapti tikra vagyste. Puerto Riko rinktinės atstovas pernai žaidė „Pacers“ komandoje ir per 20 minučių rinkdavo po 7 taškus. Atakuojantis gynėjas turi didelį puolimo potencialą ir šalia C.Joneso sudarys smogiamąjį gynėjų tandemą. Pernai Shake‘as Miltonas nepateisino vilčių, bet E.Thompsonas atrodo labiau tinkamas europietiškam krepšiniui. Jeigu C.Jonesas varžovų gynybą ardo prasiveržimais, tai E.Thompsonas yra labai geras metikas iš toli. 27-erių Eurolygos naujokas iškart gaus labai svarbų vaidmenį ir turėtų tapti vienu iš lyderių. NBA įsitvirtinti jam sutrukdė greičio ir atletiškumo trūkumas, kas itin trukdė gynyboje. Eurolygoje jis taip pat turės problemų prieš greitus gynėjus, bet tai neturėtų taip kristi į akis, kaip kad buvo už Atlanto.
Esminis klausimas: ar J.Penarroya išsaugos savo kėdę? Nors bendrame Eurolygos kontekste „Partizan“ komandos sudėtis neatrodo pirmojo dešimtuko kalibro, tačiau serbų klubo vadovai turi ambicijas patekti į atkrintamąsias ir reabilituotis Adrijos lygoje. Kalbama, kad katalonas būtų netekęs darbo, jeigu „Crvena Zvezda“ būtų laimėjusi Adrijos pirmenybes arba Serbijos lygą, bet kadangi taip nenutiko, „Partizan“ pyktis nebuvo toks didelis. Vis dėlto J.Penarroya lieka ant karštosios kėdės ir jeigu tik sezono starte arba jo metu „Partizan“ kris į duobę ir tūnos turnyrinės lentelės pabaigoje, bus imamasi permainų. Jau buvo nuostaba, kad J.Penarroya gavo darbą „Partizan“ gretose. Atvykęs jis tikrai suvaldė situaciją ir vėliau „Partizan“ žaidė neblogą krepšinį, kai grįžo C.Jonesas, tačiau pasitikėjimo kredito nėra užsitarnavęs. Realu, kad ispanas bus vienas pirmųjų trenerių, kuris neteks darbo šio sezono Eurolygoje.
Prognozė. Daug permainų Belgrado komandoje, tik neaišku, ar jos atneš norimą rezultatą. Ch.Joneso ir E.Thompsono tandemas atrodo intriguojantis, gynybą bandys lopyti A.Pajola, nors šį pirkinį galima vertinti kaip labai abejotiną. L.Vildoza neblogas pasirinkimas kaip pagalbinis žaidėjas gynėjų grandyje.
L.Stevensas yra žaidėjas, kuris po sezono Paryžiuje gali padaryti dar žingsnelį į priekį, bet D.Willisas atrodo biudžetinis variantas, kai buvo norima turėti sudėtyje tritaškį pataikantį sunkųjį kraštą. Jabari Parkeris dar turi solidžią sutartį su ekipa ir galėtų būti naudingas jai, bet yra nepageidaujamas ir su „Partizan“ apranga jo nepamatysime.
Gynyboje labai pasitarnaus K.Hayesas, kuris mažai aptartas, bet tikrai vertas aukšto balo sandoris. Susikeitimų gynyboje nemažai problemų išspręsiantis amerikietis duos nemažai naudos. Rotacijoje dar bus lanką saugantis T.Jekiri ir puolimo centras J.Lauvergne‘as, kuris grįžo į Belgradą užbaigti savo karjerą. Trys skirtingi „penki numeriai“ yra nebloga grandis.
„Partizan“ atrodo turinti neblogą startinį penketuką ir kelis pajėgius atsarginius, bet bendrai atsarginių suolas atrodo silpnokas, o jeigu ekipą kamuos svarbių žaidėjų traumos, bendras žaidimo lygis turėtų gerokai smukti žemyn, nes tarp pagrindinių 7–8 krepšininkų ir likusios komandos dalies yra didelė atskirtis. Prognozuojame, kad „juodai–balti“ finišuos 13–14 pozicijose.
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