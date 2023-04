Eurolygos atkrintamųjų starte – įtikinama „Barcelonos“ pergalė prieš „Žalgirį“

„Žalgiris“ atliko tik 6 rezultatyvius perdavimus, o „Barcelona“ – 17. Šeimininkai kovą po krepšiais laimėjo 37:28.

Žalgiriečiams nekrito tolimi metimai – tikslą pasiekė tik 2 metimai iš 13 (15 proc.). Tuo metu Katalonijos klubas iš toli atakavo solidžiu 54 proc. taiklumu ir pataikė 14 tritaškių iš 26.

„Barcelona“ rungtynių eigą kontroliavo praktiškai visas 40 minučių. Sužaidus 5 min. katalonai pirmavo 11:4, o po pirmojo kėlinio – 25:13.

Antrajame kėlinyje rungtynių dinamika išliko panaši – bet kokie „Žalgirio“ bandymai priartėti atsimušdavo į taiklius „Barcelonos“ lyderio Nikola Mirotičiaus metimus ir elitinę gynybą Po dviejų kėlinių katalonai jau pirmavo 48:31.

Pretty play from Lukas Lekavicius...



The slalom and DISH 👁‍🗨#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FGyBZeSSMN