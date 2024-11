Eurolygoje dažnėja vienas krepšinio elementas, o „Žalgiris“ – tarp labiausiai jį naudojančių

Kaip pastebima, nuo 2000 metų komandų noras mesti nuo trijų taškų linijos reguliariai augo, o ypač tai pasijautė per pastaruosius penkerius metus.

Štai, pavyzdžiui, dabar Paryžiaus bei Miuncheno „Bayern“ klubai po septynių Eurolygos turų vidutiniškai per rungtynes išmeta po atitinkamai 31,1 bei 30,9 metimų nuo trijų taškų linijos, o tai nėra itin dažnas reiškinys Europos krepšinyje.

Skaičiuojama, kad po septynių Eurolygos turų, „Žalgiris“ per rungtynes vidutiniškai išmeta po 26,9 tolimo metimo.

Aukščiau už žalgiriečius be Paryžiaus bei Miuncheno klubų pagal tolimus metimus rikiuojasi tik Madrido „Real“, kurios žaidėjai per rungtynes šiame sezone vidutiniškai išmeta po 29,4 tritaškių bei Stambulo „Fenerbahče“, kurios krepšininkai per vienerias rungtynes vidutiniškai meta po 28,1 tritaškio.

Už žalgiriečių, kurie pagal šį statistinį rodiklį yra penktoje vietoje, toliau rikiuojasi tokios komandos kaip Belgrado „Crvena Zvezda“ (vid. 25,3 išmesto tritaškio per rungtynes), „Barcelona“ (vid. 25,3 išmesto tritaškio per rungtynes), Vitorijos „Baskonia“ (vid. 25,1 išmesto tritaškio per rungtynes), Pirėjo „Olympiakos“ (vid. 25,3 išmesto tritaškio per rungtynes).

„Žalgirio“ rodikliai

Analizuojama statistika pateikiama ir detaliau – tritaškiai metimai išskaidyti į metimą po perdavimo bei į metimą po driblingo.

Skaičiuojama, kad „Žalgirio“ žaidėjai per rungtynes vidutiniškai išmeta po 18 tritaškių metimų po perdavimo ir dvigubai mažiau – 8,9 po driblingo.

Tuo tarpu daugiausia tritaškių per rungtynes šiame sezone metantys Paryžiaus klubo žaidėjai daugiausia iš visų komandų išmeta ir tolimų metimų po perdavimo (vid. 22,4), tačiau toli gražu ne daugiausiai tarp visų komandų meta tritaškių metimų po driblingo (8,7).

Paryžiaus komandos po perdavimo atliekamų tolimų metimų ir tų, kurie atliekami po driblingo skaičiai skiriasi kone tris kartus.

Tuo tarpu „Bayern“ ekipos, kuri yra antra Eurolygoje pagal daugiausia per rungtynes išmetamų tritaškių, skirtumas tarp to, kokiu būdu atliekami metimai nėra toks ženklus.

Miuncheno ekipos žaidėjai po perdavimo vidutiniškai šiame sezone išmeta po 17,7 tritaškio, kai tuo tarpu po driblingo – vidutiniškai 13,2.

„Bayern“ žaidėjai apskritai daugiausia šiame sezone iš visų komandų atlieka tritaškių metimų po driblingo.

Antroje vietoje esančios „Barcelona“ žaidėjai per rungtynes vidutiniškai atlieka po 10,2 metimo po driblingo, o trečioje vietoje esantys „Olympiakos“ krepšininkai – vidutiniškai po 9,2.

Kita vertus, išmesti daug tritaškių dar nereiškia juos pataikyti.

Štai, pavyzdžiui, daugiausia tritaškių metimų išmetančios Paryžiaus ekipos žaidėjai per rungtynes vidutiniškai šiame sezone pataiko 10,3 tokio metimo ir tarp visų Eurolygos komandų šis rodiklis yra ketvirtas.

Taikliausiai tritaškius meta „Fenerbahče“ žaidėjai (vid. Po 11,9 taiklaus tolimo metimo per mačą).

„Žalgiris“ pagal šį rodiklį dalijasi 9-10 vietas su „Olympiakos“ (vid. po 9,1 taiklaus tolimo metimo per mačą).