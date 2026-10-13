Eurolyga: „Fenerbahče“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

„Fenerbahče“ sezoną Eurolygoje pradėjo trimis pergalėmis ir vienu pralaimėjimu.
T. Masiulio treniruojami žalgiriečiai Eurolygoje per keturis turus iškovojo dvi pergales ir patyrė du pralaimėjimus. Praėjusią savaitę kauniečiai išvykoje 88:81 palaužė „Barcelona“ ir dabar sieks antrosios pergalės iš eilės.
Papildomos intrigos šiai dvikovai suteikia praėjusio sezono Eurolygos ketvirtfinalis. Tuomet „Fenerbahče“ laimėjo seriją 3:1 ir užkirto „Žalgiriui“ kelią į finalo ketvertą.
Rungtynės Stambule prasidės 20.45 val. Lietuvos laiku.
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