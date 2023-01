Epinis mūšis: po 6 valandų kovos Murray'us prasibrovė į kitą „Australian Open“ etapą

Antrajame rate dar vieną teniso dramą išgyveno britas Andy Murray‘us (ATP-66). Buvusi pirmoji planetos raketė po 5 valandų 45 minučių kovos 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5 nugalėjo australą Thanasį Kokkinakį (ATP-159). Tai buvo antra brito pergalė prieš australą iš tiek pat galimų.

A.Murray‘us mėgino perimti iniciatyvą antrajame mačo geime, bet nerealizavo trijų „break pointų“. Tuo tarpu Th.Kokkinakis tris „break pointus“ susikūrė penktajame geime ir sugebėjo realizuoti paskutinį iš jų. Vėliau australas turėjo dar du „break pointus“ septintajame geime ir nors jų nerealizavo, tai jam didesnių problemų nesukėlė.

Antrojo seto devintajame geime Th.Kokkinakis „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją ir persvėrė rezultatą (5:4). Dešimtajame geime australas turėjo tris „set pointus“, bet kovingumu garsėjantis A.Murray‘us nė akimirkai nenuleido rankų, pats susikūrė du „break pointus“ ir galiausiai išlygino rezultatą (5:5). Visgi, pratęsime britas greitai paleido varžovą toli į priekį (0:3, 2:6). A.Murray‘ui dar pavyko laimėti vieną tašką varžovo padavimų metu ir neutralizuoti du „set pointus“, bet trečiu bandymu australas užbaigė setą.

Th.Kokkinakis trečiojo seto pradžioje „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją bei pirmavo 2:0, bet ir tai A.Murray‘aus nepalaužė. Trečiajame geime britas susikūrė keturis „break pointus“ ir laimėjo vieną įspūdingiausių karjeros taškų. Th.Kokkinakis turėjo daug progų smūgiais iš oro užbaigti tašką, bet A.Murray‘us vis atspėdavo, į kurią pusę australas smūgiuos. Britas „traukė“ neįtikėtinus kamuoliukus ir vis atlaikydavo varžovo smūgius.

Galiausiai britui pavyko smūgiuoti kamuoliuką taip aukštai, kad Th.Kokkinakis prie tinklo negalėjo sužaisti. Australui teko atsitraukti prie galinės linijos ir A.Murray‘us gavo progą grįžti į normalesnę poziciją. Netrukus Th.Kokkinakis pataikė į tinklą ir susinervinęs daužė raketę, o A.Murray‘us užvedinėjo sirgalius.

Šeštajame geime australas vėl laimėjo varžovo padavimų seriją ir jau buvo atitrūkęs 5:2, tačiau A.Murray‘us dar kartą įrodė, kad niekada nepasiduoda. Britas devintajame geime realizavo „break pointą“ ir galiausiai išplėšė dar vieną pratęsimą. Jame A.Murray‘us tris kartus po laimėtų taškų varžovo padavimų metu iš karto išbarstydavo persvarą, kol galiausiai susikūrė „set pointą“ ir realizavo jį paduodant varžovui. Tai reiškė, kad teks žaisti ketvirtąjį setą, nors tuo metu Melburne jau buvo beveik 2 val. nakties.

Ketvirtojo seto pradžioje tenisininkai švaistė nemažai „break pointų“, kol šeštajame geime A.Murray‘us galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją. Th.Kokkinakis atsitiesti galėjo devintajame geime, bet nerealizavo dar dviejų „break pointų“ ir A.Murray‘us laimėjo setą.

Prieš penktąjį setą laikrodis jau rodė 3 val. nakties ir A.Murray‘us prašė jam suteikti papildomą pertraukėlę nueiti į tualetą, tačiau bokštelio teisėja to negalėjo leisti pagal nustatytas taisykles.

„Aš gerbiu taisykles, bet tokia situacija – absurdiška ir tu pati tai supranti. Tai didžiulė nepagarba žaidėjams. Organizatoriai mus verčia žaisti iki trečios ar sumautos ketvirtos valandos ryto ir net neleidžia mums nueiti „nusilengvinti“ į tualetą. Tai visiškas absurdas“, - keikėsi A.Murray‘us.

It's 3 fucking o'clock in the morning, and we're not allowed to take a piss. It's so disrespectful. It's a joke. pic.twitter.com/6Wz1GHqwPA