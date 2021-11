Emocingai su „Man Utd“ atsisveikinęs Ole Gunnaras Solskjaeras: „Jūs žinote, ką šis klubas man reiškia"

„Jūs žinote, ką šis klubas man reiškia ir ką norėjau čia būdamas pasiekti. Norėjau, kad padarytume žingsnį į priekį – kovotume dėl lygos, laimėtume trofėjus. Žinau, kad sulauksiu žurnalistų prašymų dėl interviu, tačiau to nedarysiu. Noriu viską pasakyti dabar, nes visi žino, ką atidaviau dėl šio klubo. Jis man reiškia viską ir kartu mes gerai derame, deja, bet negalėjau pasiekti tokių rezultatų, kokių norėjome ir dėl šios priežasties atėjo man laikas pasitraukti.

Žinoma, jog labai didžiuojuosi dėl šių beveik trejų praleistų metų. Būnant žaidėju, rezervinės komandos treneriu visada svajoji treniruoti klubą ir dabar tai dariau. Tai daryti buvo labai malonu nuo pat pirmos iki paskutinės minutės. Noriu padėkoti visiems žaidėjams, kurie buvo patys nuostabiausi žmonės. Noriu padėkoti vadovybei ir savininkams už suteiktą man progą. Jaučiuosi pagerbtas, jog manimi pasitikėjo ir leido vesti šį klubą į priekį. Labai tikiuosi, kad palieku komandą geresnėje situacijoje nei ji buvo tuomet, kai atvykau. Tuo tarpu fanai buvo nuostabūs nuo pirmos iki paskutinės dienos. Mes ir vėl susitiksime.

Daug kartų minėjau, kad sulaukiau komandos vadovybės ir savininkų palaikymo. Jie į komandą atvedė gerus žaidėjus ir palieku klubą, turintį geresnę sudėtį. Čia aplinka yra fantastiška, čia dirbti atvyksiantis žmogus turės tuo mėgautis. Nenoriu užbėgti įvykiams už akių, tačiau du kartus, kai palikau „Molde“, jie kitais metais laimėjo lygą. Linkiu visko, kas geriausia tam treneriui, kuris perims komandos vairą.

Manau, kad šis klubas turi potencialą. Mes visi jį mylime. Linkiu fanams ir toliau palaikyti komandą, likti kartu. Fanai su manimi elgėsi nuostabiai nuo tada, kai pirmą kartą prisiliečiau prie kamuolio. Esu įsitikinęs, kad mes ir vėl susitiksime, nes jei kažkur vyksiu žiūrėti futbolo rungtynių, tai bus „Old Trafford“ stadionas.

Artimiausiu metu skirsiu laiko šeimai. Tai turbūt buvo sunkiausia dalis per šią pandemiją, kadangi Norvegija buvo atvira, o čia viskas buvo uždaryta. Mano šeima sugrįžo į Norvegiją, todėl mes gyvenome atskirai. Dėl šios priežasties praleisiu laiką su jais. Žinoma, taip pat žiūrėsiu komandos rungtynes ir palaikysiu naują trenerį. Noriu, kad jis būtų sėkmingas. Esu šimtu procentų įsitikinęs, jog moku sukurti futbolo aplinką, tikriausiai vėl sugrįšiu dirbti į futbolą.

Esu šios komandos fanas, linkiu žaidėjams visko, kas geriausia. Linkiu jiems artėjančiose UEFA Čempionų lygos rungtynėse mėgautis tuo, jog yra „Man Utd“ ekipos žaidėjai ir tuo, kad varžosi aukščiausiame lygyje. Kai laimi rungtynes, patenki į kitą etapą, Michaelas Carrickas vadovaus komandai. Aš labai gerbiu M.Carricką, dabar jaučiuosi emocingai. Jiems viskas bus gerai. Žiūrėsiu jų rungtynes ir palaikysiu“, – atsisveikino strategas.

Pretendentais pakeisti norvegą yra minimi Zinedine'as Zidanas bei Mauricio Pochettino.

