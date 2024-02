Edgaras Ulanovas tapo Eurolygos rekordininku

Taip skelbia krepšinio duomenų analitikas Darius Garuolis.

E.Ulanovas tai padarė būdamas 32 metų ir 26 dienų amžiaus bei aplenkė antroje vietoje esantį Janą Vesely – 32 metai ir 306 dienos.

🇱🇹 Edgaras Ulanovas became the youngest player to reach 7,500 total minutes played in the #EuroLeague:



🇱🇹 Edgaras Ulanovas 32 yrs 26 days👈

🇨🇿 Jan Vesely 32 yrs 306 days

🇬🇷 Kostas Sloukas 32 yrs 320 days

🇬🇷 Kostas Papanikolaou 33 yrs 106 days

🇺🇸 Mike James 33 yrs 161 days