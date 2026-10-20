Dubois po pergalės prieš Wardley prabilo apie Usyką

D. Dubois jau dukart mėgino įveikti nepralaimėjusį O. Usyką, tačiau abu kartus pralaimėjo anksčiau laiko – 2023 ir 2025 metais. Nepaisant nesėkmių, britas įsitikinęs, kad patobulėjo tiek, jog trečiasis susitikimas galėtų baigtis kitaip.
„Labai norėčiau tokios kovos. Šįkart mes laimėsime“, – apie galimą trilogiją kalbėjo D. Dubois.
O. Usykas, dukart tapęs absoliučiu pasaulio sunkiasvorių čempionu, šiemet atsisakė likusių pasaulio čempiono diržų.
D. Dubois svarsto ne tik apie trečiąją kovą su O. Usyku, bet ir apie galimybę suvienyti čempionų titulus. Vienas iš galimų varžovų – WBC čempionas Agitas Kabayelis.
„Girdėjau kalbų apie Kabayelį, bet kovosiu su tuo, kuris bus kitas eilėje. Su tuo, kuris pasiūlys daugiausia pinigų“, – pareiškė britas.
D. Dubois už kovą su F. Wardley galėjo uždirbti apie 2–2,5 mln. svarų sterlingų (2,66–3,32 mln. JAV dolerių), o jo varžovo honoraras galėjo siekti 1,1–1,5 mln. svarų (1,46–2 mln. JAV dolerių). Šie skaičiai yra nepriklausomi vertinimai, o ne oficialiai patvirtinti honorarai. Į juos taip pat gali būti neįtrauktos papildomos pajamos iš mokamų transliacijų, kurios galėjo padidinti kovotojų uždarbį.
D. Dubois atstovaujantis Frankas Warrenas mano, kad sunkiasvorių čempionų diržų suvienijimo kovos galėtų prasidėti 2027 metų pradžioje. Anot jo, per artimiausius 18 mėnesių įmanoma išsiaiškinti naują absoliutų pasaulio čempioną.
Vadybininkas taip pat atskleidė, kad D. Dubois norėtų į ringą sugrįžti vasarį. Vis dėlto galimos jo kovos su A. Kabayeliu perspektyvos priklausys nuo to, kaip vokietis pasirodys lapkričio 28 dieną, kai gins WBC titulą prieš Nelsoną Hysą.
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