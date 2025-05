Draymondas Greenas sulaukė 50 tūkst. JAV dolerių baudos už pastabas apie rungtynių baigtį ir teisėjų darbą

Incidentas įvyko šeštadienį trečiose serijos rungtynėse, kurias „Warriors“ 97:102 pralaimėjo Minesotos „Timberwolves“. Kaip praneša ESPN žurnalistas Shamsas Charania, D.Greenas užsiminė apie 5,5 taško lažybų liniją – būtent tiek buvo skirtumas rungtynių išvakarėse.

Draymond Green reportedly mouthing “spread is 5.5” to teammates with 15 seconds left.



The Warriors hit a 3 on the next possession to cover and lose by 5 🤔 pic.twitter.com/fr0nVESFOU

