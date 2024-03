Domantas Sabonis pagerino visų laikų „Kings“ klubo rekordą

D. Sabonis įmetė 22 taškus (10/14 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį ir triskart prasižengė.

Tai buvo jau 47-as lietuvio dvigubas dublis iš eilės. Pagal šį rodiklį jis pagerino Jerry Lucaso rekordinę seriją, kuri buvo pasiekta dar 1967-1968 m. sezone.

Domantas-Sabonis is now the ALL-TIME Kings franchise leader in consecutive double-doubles.



