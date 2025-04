Diskvalifikacija teniso turnyre: Aleksandro Donskio atsiprašymai jo neišgelbėjo

Dvejetų akistatoje indas Siddhantas Banthia ir bulgaras Aleksandras Donskis susitiko su italais – Simone Agostini ir Gianluca Cadenasso. Indas su bulgaru pirmąjį setą pralaimėjo 2:6, o antrajame pirmavo 4:3. Visgi, tada italai realizavo „break pointą“, o A. Donskis po varžovų taško, kamuoliukui jau du kartus atsimušus į žemę, vis tiek atliko smūgį ir pataikė S. Agostini į galvą.

Italas iš karto numetė raketę ir susiėmė už galvos, o bulgaras skubėjo atsiprašyti varžovo.

Alexander Donski was defaulted earlier after smashing the ball in frustration following a missed break point, accidentally hitting his opponent Simone Agostini in the head. Physio came on court, supervisor and umpire decided to disqualify him. 🎥: @ATPChallenger pic.twitter.com/FeDGt0ccCi

S. Agostini pagalbą suteikė fizioterapeutas, o bokštelio teisėjas su vyriausiuoju teisėju po diskusijų nusprendė diskvalifikuoti bulgarą. Taigi, pergalė buvo įskaityta italams.

Penktadienį italai žengė į kortą pusfinalyje, bet sužaidė vos 2 geimus ir atsisakė tęsti turnyrą.

Simone Agostini / Gianluca Cadenasso retired after going down 0-2 in the first set vs Mats Hermans / Tiago Pereira.



It seems unrelated to the incident yesterday as Cadenasso couldn’t continue after consulting with the physio during MTO. https://t.co/rZ0kNNNW9O pic.twitter.com/qV4sDr56gZ