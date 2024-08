Diskvalifikacija olimpinės žaidynėse: iš pasaulio čempionės po finišo atimtas sidabras

Pirma distanciją įveikė Beatrice Chebet iš Kenijos (14:28.56). Ji aplenkė tituluotąją tautietę Faith Kipyegon bei garsiąją Nyderlandų atstovę Sifan Hassan.

Visgi, po finalo praėjus maždaug pusvalandžiui pasirodė informacija, kad F.Kipyegon yra diskvalifikuojama. Teisėjai peržiūrėjo vaizdo įrašą ir pastebėjo, jog F.Kipygon bėgimo metu sugriebė pasaulio rekordininkei etiopei Gudaf Tsegay už rankos. Už trukdymą varžovei F.Kipyegon ir buvo diskvalifikuota, o pati G.Tsegay užėmė tik 8-ą vietą.

Why are Kenyans upset? It’s evident that Kipyegon pulled Gudaf’s hand.



While I’m saddened for Kipyegon, it isn’t Gudaf’s fault🙂#Paris2024 pic.twitter.com/eao619rm7P

