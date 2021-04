Didžiausią karjeros titulą su „mousesports“ iškovojęs Aurimas „Bymas“ Pipiras susižėrė 40 tūkst. dolerių

Savo varžovus „mousesports“ „Nuke“ ir „Dust 2“ žemėlapiuose įveikė po pratęsimų — atitinkamai 25:22 ir 19:17.

Pusfinalyje po atkaklios kovos „Fnatic“ nugalėję „mousesports“ už triumfą „Snow Sweet Snow 3“ turnyre pelnė 40 tūkst. dolerių.

17-mečiui „Bymui“ tai buvo antras titulas „mousesports“ ekipoje.

Ši pergalė prieš „ex-Winstrike“ A.Pipiro komandai suveikė kaip puiki reabilitacija po tragiško pasirodymo „ESL Pro League“ turnyre, kuriame „mousesports“ finišavo 21-24 vietose.

2-0 vs ex-Winstrike and we win the Snow Sweet Snow 3 tournament WOOO