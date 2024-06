Didysis UEFA Čempionų lygos finalas: „Real“ – „Borussia“

Rungtynės prasidės 22 valandą Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai galite stebėti per Go3 televiziją, susitikimo eigą padės sekti ir portalas tv3.lt.

Didžioji dalis specialistų akivaizdžiu finalo favoritu vadina Ispanijos klubą, tačiau Vokietijos komanda šį sezoną moka nustebinti ir yra nenuspėjama.

„Borussia“ šalies čempionate užėmė tik penktąją vietą, bet Čempionų lygoje per 11 mačų patyrė vos vieną nesėkmę. Dortmundo futbolininkai aštuntfinalyje pranoko PSV, ketvirtfinalyje eliminavo Madrido „Atletico“, o pusfinalyje – turtingąjį Paryžiaus PSG klubą.

Šiame etape „Borussia“ Prancūzijos ekipos žaidėjams per dvejas rungtynes neleido įmušti nė vieno įvarčio.

„Real“ šį sezoną atrodo itin galingai. „Karališkasis“ klubas užtikrintai triumfavo Ispanijos pirmenybėse, o Čempionų lygoje nesuklupo nė karto – 8 pergalės, 4 lygiosios.

„Real“ kelyje link finalo pranoko „Leipzig“, „Man City“ ir Miuncheno „Bayern“.

Madrido komanda elitinį žemyno klubų turnyrą yra laimėjusi net 14 kartų. Tai geriausias rezultatas Europoje. Pastarąjį kartą „Real“ nugalėjo 2022 metais, kai finale 1:0 palaužė „Liverpool“ futbolininkus.

