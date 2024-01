Devintasis Dakaro etapas nepagailėjo iššūkių motociklininkams: „Atidavėme visas jėgas“

Nors antroje greičio ruožo pusėje Prancūzijos lenktynininkas nuolatos vijosi Ricky Brabecą, tačiau, galiausiai, šiandienos etapą baigė turėdamas vos 42 sekundžių pranašumą ir grįžo ant preliminaraus nugalėtojų pakylos laiptelio.

„Tai buvo sunki, bet gera diena. Pagaliau atidirbau beveik 400 km ilgio etapą. Kevinas važiavo paskui mane ir tai buvo gera parama, kurią kartais reikėjo priimti.

Šiandien buvo tikrai, tikrai sunku. Stengiausi iš visų jėgų, tikrai stengiausi būti nuoseklus ir manau, kad tai buvo geras etapas. Atidaviau visas jėgas. Dėl šiandienos nesigailiu“, – po finišo kalbėjo prancūzas.

Stage 9️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Adrien van Beveren

🥈 Ricky Brabec

🥉 Pablo Quintanilla



🏆 2nd stage win for @A_Vanbeveren at #Dakar2024@RallyTeamHRC claimed a podium finish with three riders! 👏



