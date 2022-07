Dėl traumos Rafaelis Nadalis vis dėlto priverstas trauktis iš Vimbldono turnyro

R. Nadalis ketvirtfinalyje po daugiau nei 4 valandų kovos 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) nugalėjo amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-14). Tai buvo trečia ispano pergalė prieš amerikietį per keturias jų dvikovas.

Jei anksčiau R.Nadaliui daugiausiai problemų keldavo pėdos skausmai, tai šiame mače jį kankino pilvo raumenų trauma. Ispano tėvas Sebastianas ir sesuo Maribel antrajame sete ragino R.Nadalį nebežaloti savęs ir pasitraukti iš turnyro, bet ispanas žaidė iki galo ir laimėjo teniso maratoną.

„Ilgai apie tai galvojau, tačiau aš labai nemėgstu baigti mačų anksčiau laiko“, – po pergalės sakė R.Nadalis, patvirtinęs, kad tėvas su seserimi ragino jį trauktis.

Ketvirtadienį pasirodė pranešimai, kad R.Nadalį kankina 7 mm gylio pilvo raumenų plyšimas. Ispanas pusfinalio išvakarėse negalėjo treniruotis pilna jėga. Jis korte praleido tik 44 minutes, iš kurių 11 min. sudarė pertrauka.

Nors iš pradžių ispanas informavo turnyro organizatorius, jog ruošiasi pasirodyti kort Nicką Kyrgiosą, visgi vėliau vakare paskelbė, kad dėl skausmų yra priverstas trauktis iš turnyro.

Tai reiškia, kad N.Kyrgiosas be kovos pateko į pirmąjį karjeros „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyro finalą.

„Turiu trauktis iš turnyro. Kaip visi galėjote matyti vakar, mane kankina pilvo raumenų skausmai. Man plyšo raumuo. Nebėra prasmės tęsti turnyrą, nes nuo to situacija tik dar pablogės“, – sakė R.Nadalis, pažymėjęs, kad dabartinėmis aplinkybėmis jam nebūtų vilčių laimėti pusfinalį ir finalą.

We're sad to see it end this way, @RafaelNadal



Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF