Dėl sirgalių chuliganiško elgesio nutrauktos Graikijos lygos finalo rungtynės

Lemiamame mūšyje namuose Mariaus Grigonio ir Artūro Gudaičio atstovaujama ekipa triuškinančiai pralaimėjo ir trečiojo ketvirčio pabaigoje atsilikinėjo net 35:63.

Toks rezultatas sukėlė itin didžiulį komandos aistruolių nepasitenkinimą, kurie pradėjo mėtyti daiktus į aikštę. Panašu, kad tarp jų buvo ir dūminės bombos.

This is ridiculous!!! Smoke bombs thrown at people??? Make it make sense pic.twitter.com/j6wV2mtkdt