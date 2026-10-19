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Dėl karinių veiksmų gali keistis Dakaro ralio vieta: Vanagas atskleidė detales

2026-10-19 18:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 18:34
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Benediktas Vanagas ruošiasi 15-ajam savo Dakaro raliui, tačiau šių metų lenktynių vieta vis dar kelia klausimų. Dėl karo veiksmų Artimuosiuose Rytuose organizatoriai gali būti priversti keisti planus ir legendines lenktynes perkelti iš Saudo Arabijos į Afriką.

Benediktas Vanagas | Vytauto Pilkausko nuotr.

Benediktas Vanagas ruošiasi 15-ajam savo Dakaro raliui, tačiau šių metų lenktynių vieta vis dar kelia klausimų. Dėl karo veiksmų Artimuosiuose Rytuose organizatoriai gali būti priversti keisti planus ir legendines lenktynes perkelti iš Saudo Arabijos į Afriką.

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„Ar vyks Dakaras? Tikrai vyks. Tik klausimas – kur? Kalbant apie Saudo Arabiją, šiuo metu jau turbūt nebe vien teorinė galimybė, kad ten gali kilti problemų. Matome, kad praėjusią savaitę ir prieš dvi savaites Rijado oro uostas buvo ne kartą atakuotas. Man atrodo, kad bet kuri organizacija, kuri atsakingai mąsto, turbūt nenorėtų ten palikti savo žmonių. Panašu, kad ASO – Dakaro ralio organizatoriai, svarsto alternatyvų planą, kad Dakaras sugrįžtų į Afriką. Šiuo metu kalbama apie galimybę rengti Dakarą Maroke. Ralis būtų šiek tiek trumpesnis – truktų maždaug aštuonias dienas. Gali būti, kad startas vyktų Ispanijoje arba Portugalijoje, kaip būdavo ir anksčiau, kai Dakaras dar vyko Afrikoje. Nežinomybės šiuo metu tikrai nemažai.

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Vis dėlto norėčiau tikėti, kad labai greitai, gal net jau šią savaitę, sužinosime oficialią organizatorių informaciją. Mums, kaip dalyviams, antradienis yra paskutinė starto mokesčio mokėjimo diena. Manau, kad organizatoriai turėtų greitai priimti sprendimus ir pajudėti į priekį.

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Trumpesnis Dakaras galbūt nebūtų didelis privalumas mūsų komandai, nes būtent maratono sudėtingumas yra viena stipriųjų mūsų pusių. Kita vertus, tikrai norėčiau Dakaro Afrikoje. Penkioliktas Dakaras arba penkioliktojo Dakaro medalis turėtų visai kitokią vertę, jeigu ralis vyktų ne tik Saudo Arabijoje“, – kalbėjo B. Vanagas.

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Dakaro ralio organizatoriai jau kurį laiką svarsto galimybę lenktynes surengti Maroke. Tokiu atveju trasa driektųsi iš šalies šiaurės į pietus, o lenktynės prasidėtų sausio 8-ąją – savaite vėliau nei pagal pradinį planą.

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