„Deimantinėje lygoje“ Duplantis ir Bol pagerino varžybų rekordus, Lylesas sugrįžo pergalingai

Eilinę pergalę vyrų šuolio su kartimi rungtyje iškovojo švedas Armandas Duplantis. Jis įveikė 6,05 m aukštį ir pagerino 2019 m. lenko Piotro Liseko pasiektą varžybų rekordą (6,02). A. Duplantis bandė pagerinti ir sau priklausantį pasaulio rekordą (6,28), bet visi 3 bandymai 6,29 m aukštyje buvo nesėkmingi.

Net 16 metų gyvavusį varžybų rekordą pagerino Femke Bol. Nyderlandų žvaigždė 400 m barjeriniame bėgime finišavo per 51.95 sek. ir tuo pačiu pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Ankstesnis varžybų rekordas nuo 2009 m. priklausė amerikietei Lashindai Demus (52.63).

Intriguojančiame vyrų 200 m bėgime nugalėjo amerikietis Noah Lylesas (19.88). Jis aplenkė sezono lyderį Letsilę Tebogo (19.97) iš Botsvanos. N. Lylesas šioje rungtyje startavo net po 11 mėnesių pertraukos – pirmą kartą nuo Paryžiaus olimpiados.

Moterų 100 m sprinte favoritės statusą pateisino Julien Alfred iš Sent Lusijos. Olimpinė čempionė finišą pasiekė per 10.79 sek. ir vienintelė bėgo greičiau nei per 11 sek. Tiesa, geriausias sezono rezultatas pasaulyje ir toliau priklauso ne J. Alfred, o amerikietei Melissai Jefferson-Wooden (10.73).

Sau priklausiusį geriausią sezono rezultatą pasaulyje pagerino Kenijos bėgikas Emanuelis Wanyonyi, 800 m įveikęs per 1 min. 41.44 sek. Vyrų šuolio į aukštį rungtyje geriausią sezono rezultatą pasaulyje pakartojo Sanghyeokas Woo iš Pietų Korėjos (2,34). Tokį patį rezultatą šiemet yra fiksavęs ir ukrainietis Olehas Doroščukas.

11-asis etapas liepos 19 d. vyks Londone (Didžioji Britanija). Tikimasi, kad ten vyrų disko metimo rungtyje startuos ir pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna.