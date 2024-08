Darius Labanauskas išplėšė kelialapį į pasaulio smiginio čempionatą

Nuo antrojo rato startavęs lietuvis 6:1 sutriuškino daną Bentą Lambertseną, 6:0 nepasigailėjo kito dano Nielso Heinsoe, ketvirtfinalyje 6:4 įveikė švedą Andreasą Harryssoną, pusfinalyje 6:2 pranoko norvegą Corą Dekkerį, o finale 6:4 nugalėjo ir suomį Teemu Harju. Finale D.Labanauskas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 94 taškus – rezultatyviau jis žaidė tik ketvirtfinalyje (96,65 tšk. vidurkis).

Lietuvis prieš 10-ąjį sezono turnyrą žinojo, kad tik pergalė jam leistų iškovoti kelialapį į pasaulio smiginio čempionatą pagal vietą bendroje sezono įskaitoje. D.Labanauskas savo užduotį ir įvykdė – finišavo 2-as bendroje PDC Šiaurės Europos ir Baltijos šalių regiono smiginio turo įskaitoje.

D.Labanauskas kartu su sezono nugalėtoju Jeffrey de Graafu iškovojo kelialapius į pasaulio čempionatą.

Į pasaulio čempionatą D.Labanauskas vyks po 2 metų pertraukos. Kaip įprasta, pirmenybės vyks šventiniu laikotarpiu (gruodžio 15 – sausio 3 dienomis).

