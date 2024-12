Dariaus Labanausko sugrįžimas į pasaulio čempionatą baigėsi nesėkme

Lietuvis jau pirmame lege surinko taškų maksimumą (180), bet tą legą vis tiek pralaimėjo, kai varžovas po metimo į patį lentos centrą „uždarė“ 126 tšk. Antrą legą jau lietuvis pradėjo savo metimais, bet „neuždarė“ 116 tšk. ir už tai buvo nubaustas. Trečiame lege D.Labanauskas vos „neuždarė“ 135 tšk. – pritrūko tik metimo į „dvigubą 20“.

Tuo tarpu R.Joyce‘as, grįžęs prie lentos, laimėjo legą ir visą setą.

D.Labanauskas setą „sausai“ pralaimėjo nepaisant to, kad trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko net po 103,23 taško (varžovas – po 107,36 tšk.)

D.Labanauskas pralaimėtų legų seriją nutraukė antrojo seto pradžioje. Netrukus lietuvis visiškai perėmė iniciatyvą, kai laimėjo legą, kurį pradėjo varžovas. D.Labanauskas atitrūko po surinkto taškų maksimumo, o tada pataikė į „dvigubą 10“. Trečiajame lege lietuvis kiek strigo, bet R.Joyce‘as tuo nepasinaudojo ir D.Labanauskas „sausai“ laimėjo setą.

126 FROM JOYCE! 💥



What a start from Ryan Joyce!



Darius Labanauskas applies pressure on Joyce with a 180 , but he pins the 126 checkout to open his account at this years tournament!



📺 https://t.co/pIQvhqYxEj #WCDarts | R1 pic.twitter.com/onoTgB95nv