Dakaras anksčiau laiko baigėsi Paragvajaus motociklininkui: sportininko būklė – kritinė

Atrodė, kad R.Martinezo startui Dakare viskas paruošta. Jis užsiregistravo kaip „Xraids Experience“ komandos narys ir ruošė „KTM 450 Rally Replica“ motociklą. Deja, gruodžio viduryje paragvajietis pateko į labai sunkią avariją.

Sunkios būklės R.Martinezas buvo nugabentas į ligoninę. Ten jį operavo neurochirurgas. Nuo to laiko 2 savaites sportininkas guli intensyvios terapijos skyriuje.

Nors R.Martinezo būklė vis dar kritinė, komandos atstovai praneša, jog yra ir tam tikrų pozityvių ženklų. Prieš kurį laiką jis buvo atjungtas nuo dirbtinio kvėpavimo aparato ir gali kvėpuoti pats.

„Xraids Experience“, nepaisant R.Martinezo nelaimės, vis tiek atgabeno jo motociklą į Dakaro ralį ir rezervavo jam vietą bivake. Taip komanda išreiškė palaikymą saviškiui.

#Dakar2025: While Rolando "Bollo" Martínez cannot race the Dakar Rally due to the traumatic brain injury he sustained earlier this month, Xraids Experience has still brought his bike to the race and reserved a bivouac spot for him in a show of support.



