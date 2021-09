Cristiano Ronaldo – daugiausiai šiemet uždirbsiantis pasaulio futbolininkas

Prieš mokesčius C.Ronaldo per sezoną uždirbo 125 mln. JAV dolerių (106,6 mln. eurų). Apie 70 mln. dolerių pajamų yra iš atlyginimo klube, likę 55 mln. – iš reklamos sutarčių.

L. Messi pajamos sieks maždaug 110 mln. JAV dolerių. 75 mln. dolerių jis gauna iš klubo, 35 mln – iš reklamos pajamų.

Trečioje sąrašoje vietoje yra kitas Paryžiaus žaidėjas brazilas Neymaras (95 mln.). Ketvirtas dar vienas PSG atstovas prancūzas Kyliannas Mbappe (43 mln. JAV dolerių).

Pirmąjį penketą užbaigia „Liverpool“ puolėjas Mohamedas Salahas, kurio pajamos siekia 41 mln. dolerių.

Daugiausiai uždirbančių pasaulio futbolininkų dešimtukas:

1. Cristiano Ronaldo (125 mln.)

2. Lionelis Messi (110 mln.)

3. Neymaras (95 mln.)

4. Kylianas Mbappe (43 mln.)

5. Mohamedas Salahas (41 mln.)

6. Robertas Lewandowskis (35 mln.)

7. Andresas Iniesta (35 mln.)

8. Paulis Pogba (34 mln.)

9. Garethas Bale'as (32 mln.)

10. Edenas Hazardas (29 mln.)

