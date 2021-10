Conorą McGregorą į ringą kviečiantis amerikietis sulaukė grubaus atsako – prašneko apie žmogžudystę

Jeigu į pirmą žinutę C. McGregoras nesureagavo, tai po klausimų ir atsakymų sesijos su sirgaliais ir dar vieno T.Fergusono įrašo, įsiplieskė konfliktas.

C.McGregoras atsakydamas į vieno sirgaliaus žinutę teigė, kad „sugrįžęs į UFC išmuš visus klounus sąraše“. Be to, C.McGregoras sakė, kad puikiai atsigavo po to, kai liepos mėnesį „UFC 264“ turnyre techniniu nokautu pralaimėjo Dustinui Poirier ir susilaužė koją.

Visgi T.Fergusonas nemano, kad C.McGregoras natūraliai pasveiko. Jis apkaltino airį vartojant žmogaus augimo hormoną ir teigė, kad tai yra jo silpnos psichologinės ir fizinės būsenos apibūdinimas.

„Tu esi silpnas psichologiškai ir tavo koja yra pažeista. Tu trapus ir lūžtantis. Toliau pompuok savo krūtinę, apgavike. Ne pirmą kartą Dievas tave baudžia. Ar tau patinka mušti žmones ir DJ? Kas per velnias“, – rašė T.Fergusonas.

Taking Growth Hormone Will Do That To Someone’s Build. You’re Mentally Weak & Your Leg Is Compromised. Your Fragile, Frail & Breakable. That GH Gon’ Make U Break Kid. Keep Pumpin’ Ya Chest Ya Cheat. Not The 1st Time God Punished You. You Like Picking On People And DJ’s? WTF Pussy pic.twitter.com/mtYmMRWU4r