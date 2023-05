Čiurnos traumos nesureikšminantis Jamesas: „Niekas manęs nesustabdys nuo žaidimo“

Ketvirtajame kėlinyje vienas „Lakers“ lyderių LeBronas Jamesas patyrė bauginančią čiurnos traumą, tačiau nemano, kad dėl jos jam reiks praleistų kitas serijos rungtynes.

L. Jamesas šoko kovoti dėl kamuolio, tačiau nepatogiai nusileido ant Anthony Daviso kojos ir krito ant aikštelės grindų. L. Jamesas kurį laiką nesistojo, o „Lakers“ gynėsi 4 prieš 5. Galiausiai Austinas Reavesas įmetė tritaškį, o L. Jamesas atsistojo ir užbaigė rungtynes, tačiau nerimas dėl čiurnos išliko.

LeBron James says he'll be ready to play in Lakers-Nuggets Game 3 on Sunday.



Here's where James landed on Anthony Davis' foot late in Game 2.pic.twitter.com/JHeB9QUL4D

