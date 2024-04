Čempionų lygoje – saldus „Real“ revanšas prieš „City“ ir gynybinė „Bayern“ pergalė

Didžiulė įtampa vyravo Madrido „Real“ ir „Manchester City“ rungtynėse. Pirmoji šių Europos grandų dvikova Madride baigė rezultatyviomis lygiosiomis 3:3, o trečiadienio vakarą „Etihad“ stadione pirmieji į priekį jau 12-ą rungtynių minutę išsiveržė Carlo Ancelotti auklėtiniai 1:0. Įvartį pelnė arti vartų atsiduręs brazilas Rodrygo, kuriam pavyko sulaukti aštraus komandos draugo Viniciaus perdavimo.

Sužaidus pirmas 25 žaidimo minutes kaip ir buvo galima tikėtis kamuolio kontrolės pranašumą (59 proc.) turėjo savo varžovus aukštai presingavę „City“ futbolininkai.

Pirmajame kėlinyje Pepo Guardiolos vyrai ne kartą kūrė įtampą prie „Real“ vartų, o realiausią progą pasižymėti turėjo Erlingas Haalandas, kurio galva atliktas smūgis atsimušė į skersinį.

Antroje rungtynių pusėje „karališkasis“ klubas dar labiau apsiribojo gynybinėmis užduotimis, o iniaciatyvą perėmę aikštės šeimininkai rezultatą išlygino 76-ą minutę, kai puikų smūgį atliko laiku ir vietoje atsidūręs Kevinas De Bruyne 1:1.

Per likusį žaidimo laiką ekipoms pasižymėti nepavyko, tad buvo žaidžiamas pratęsimas. Jame abi komandos realesnių progų nesukūrė, tad viskas sprendėsi 11 m. baudinių serijoje.

Ją įvarčiu pradėjo Julianas Alvarezas, vėliau klydo patyręs Luka Modričius. Visgi „miestiečiai“ nepasinaudojo proga išsiveržti į priekį, nes visiškai tiesų smūgį į vartininką paleido portugalas Bernardo Silva.

Antrą smūgį atliko Jude'as Belinghamas ir jis buvo tikslus. Po to klydo dar vienas „City“ futbolininkas Mateo Kovačičius, o „Real“ gynėjas Lucas Vasquezas buvo tikslus. Po to sekė Philo Fodeno eilė ir jo smūgis buvo tikslus. Ketvirtas mušė dar vienas Madrido ekipos gynėjas Nacho ir jo smūgis buvo tikslus. Paskutinį savo ekipos smūgį altiko „City“ vartininkas Edersonas ir šis P. Guardiolas ėjimas pasiteisino. Paskutinis mušti stojo Antonio Rudigeris, kurio rankose buvo „Real“ likimas. Centro gynėjo smūgis į kairią vartų pusę buvo tikslus ir pergalę baudinių serijoje rezultatu 4:3 šventė C. Ancelotti auklėtiniai.

Puikiai su įtampa tvarkėsi ir „Real“ vartų sargas ukrainietis Andrėjus Luninas, atrėmęs du varžovų smūgius.

„Karališkasis“ klubas pateko į Čempionų lygos pusfinalį net 17-ąjį kartą (daugiausiai kartų turnyro istorijoje).

„Real“ varžove pusfinalyje bus Miuncheno „Bayern“. Čempionų lygos istorijoje šios komandos pusfinaliuose kovoje net 7 sykius. 4 kartus toliau žengė Madrido klubas, tris sykius – „Bayern“.

Finale šių ekipų keliai nėra susikirtę.

Kitame susitikime vietą pusfinalyje užsitikrino Miuncheno „Bayern“ futbolininkai, gynybinėse rungtynėse pranokę Londono „Arsenal“ ekipą 1:0 (1:0).

Vienintelį šio susitikimo įvartį 63-ią minutę pelnė Joshua Kimmichas, puikiai pakirtęs į baudos aikštelę ir uždaręs aukštą komandos draugo Raphaelio Guerreiro perdavimą.

Šeimininkai per likusį laiką žaidė užtikrintai, „Arsenal" surengti pavojingesnių išpuolių prie varžovų vartų taip ir nepavyko. Pergalę minimaliu rezultatu iškovojęs „Bayern" žengė į kitą etapą.

Pirmoji šių klubų akistata Londone baigėsi lygiosiomis 2:2

