Čempionų lyga: „Rytas“ – „Nanterre 92“ (GYVAI)

Lietuvos čempionai tarptautinį sezoną pradėjo pergalingai. Pirmajame ture vilniečiai savo aikštėje 82:73 įveikė Baku „Sabah“ krepšininkus ir dabar sieks antrosios pergalės iš eilės.
Tuo metu Prancūzijos klubui turnyro pradžia susiklostė nesėkmingai. „Nanterre 92“ pirmosiose rungtynėse po pratęsimo 83:93 nusileido Trabzono „Trabzonspor“ ekipai.
Prieš rungtynes N. Pacevičius išskyrė greitą varžovų puolimą ir jų siekį pelnyti lengvus taškus. Vilniečiams tai bus pirmasis išvykos išbandymas šio sezono Čempionų lygoje.
Rungtynės Nantero „Palais des Sports Maurice Thorez“ arenoje prasidės 21 valandą.
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