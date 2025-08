„Celtics“ ėjimai: prie komandos prisijungė Luisas Jr. ir Boucheris

Klubas atsisveikino su dar šią vasarą ekipą papildžiusiu puolėju Georgesu Niangu. Šis su dviemis antrojo rato šaukimais naujokų biržoje iškeliavo į Jutos „Jazz“ gretas.

Mainais „Celtics“ gavo naujoką RJ Luisą Jr.

Be to, Bostono ekipa pasirašė sutartį su Chrisu Boucheriu. Jis per vienerius metus uždirbs 3,3 mln. JAV dolerių.