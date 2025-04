Čehas Aleknos rekordą įvertino dviprasmiškai ir paskaičiavo, kokį maksimalų rezultatą galima pasiekti Ramonoje

„Nuomonės tarp disko metikų ir trenerių dėl šio rekordo išsiskiria. Gerai, kad rekordas gerinamas, bet reikia pripažinti, kad sąlygos Ramonoje buvo nenormalios“, – „RTV“ pasakojo K. Čehas.

Visgi, slovėnas nepeikia tų, kurie vyksta į Ramoną, ir kitąmet pats žada ten nuvykti. K. Čehas jau paskaičiavo, kad Ramonoje įmanoma diską numesti net 78 m.

„Į Ramoną planuoju vykti kitąmet. Šiemet ten neskridau, nes laukia labai ilgas sezonas su vėlyvu pasaulio čempionatu. Kitąmet ten nuvykti bus lengviau, nes turėsime tik vieną svarbų startą Europos čempionate. Tai suteiks daugiau laisvės dėliojantis treniruočių procesą ir varžybų tvarkaraštį.

70 m disko metime yra elitinis rezultatas, bet Ramonoje, manau, galima mesti diską ne tik 75 m, bet ir 78 m. Aišku, įprastomis sąlygomis toks rezultatas būtų nepasiekiamas“, – pasakojo K. Čehas.

Slovėnas jau kurį laiką gyvena Estijoje ir ten įprastai ruošiasi svarbiausiems startams. Tiesa, šį mėnesį jis grįžo į gimtinę ir kurį laiką ten treniruosis.

M. Aleknos rekordo kritikai ragino įvesti tam tikrus vėjo apribojimus disko metimo rekordams, tačiau tarptautinė lengvosios atletikos federacija paaiškino, kodėl tai padaryti yra praktiškai neįmanoma.

„Būtų neįmanoma tiksliai pasirinkti vietą, kurioje matuoti vėjo greitį. Reikia suprasti, kad diskas kyla aukštai į orą, sektorius yra labai platus, tad visoje toje erdvėje matuoti vėjo greitį būtų sudėtinga. Per visą istoriją disko metimo rekordai buvo skaičiuojami pučiant bet kokiam vėjui, be to, reikia suprasti, kad vėjas labiau padeda tiems objektams, kurie turi didesnį paviršiaus plotą, todėl jis daro didesnę įtaką bėgikams ar šuolininkams į tolį“, – teigė „World Athletics“ atstovas.