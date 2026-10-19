Carrickas įvertino sudėtingą „Man Utd“ dabartinę situaciją

„Nesakome, kad viskas yra puiku, kartais tenka susidurti su sunkumais ir turi rasti būdą juos įveikti. Suprantu, kad situacija nėra puiki, tačiau neabejoju, kad galime užfiksuoti sėkmingą atkarpą. Turime rasti būdą, kaip išeiti iš šios situacijos. Tai tam tikras ciklas, kuris gali pakrypti įvairiomis linkmėmis, tačiau mes tikrai esame pajėgūs laimėti rungtynes.
Nelyginu dabartinės situacijos su jokiu ankstesniu laikotarpiu, tačiau žinome, kad galime tai padaryti, jau kurį laiką tai darome be to jaučiame, kad dabar esame geresnė komanda. Mane džiugina daugelis dalykų ir manau, kad vis dar galime turėti tikrai gerą sezoną“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog „Man Utd“ šį sezoną per 7 sužaistas „Premier“ lygos rungtynes surinko vos 7 taškus bei laimėjo vos 1 rungtynes iš paskutinių žaistų 7 visuose turnyruose.
„Raudonieji velniai“ artimiausias rungtynes žais trečiadienį, kai UEFA Čempionų lygoje susitiks su „Como“ futbolininkais.
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