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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Carrickas įvertino sudėtingą „Man Utd“ dabartinę situaciją

2026-10-19 09:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 09:48
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„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynes su „Leeds United“ baigė lygiosiomis 1:1 ir užfiksavo blogiausią sezono startą klubo istorijoje šiame čempionate. „Raudonųjų velnių“ vyriausiasis treneris Michaelas Carrickas pripažino, jog situacija nėra puiki.

Michaelas Carrickas | EPA / ADAM VAUGHAN nuotr.

„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynes su „Leeds United“ baigė lygiosiomis 1:1 ir užfiksavo blogiausią sezono startą klubo istorijoje šiame čempionate. „Raudonųjų velnių“ vyriausiasis treneris Michaelas Carrickas pripažino, jog situacija nėra puiki.

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„Nesakome, kad viskas yra puiku, kartais tenka susidurti su sunkumais ir turi rasti būdą juos įveikti. Suprantu, kad situacija nėra puiki, tačiau neabejoju, kad galime užfiksuoti sėkmingą atkarpą. Turime rasti būdą, kaip išeiti iš šios situacijos. Tai tam tikras ciklas, kuris gali pakrypti įvairiomis linkmėmis, tačiau mes tikrai esame pajėgūs laimėti rungtynes.

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Nelyginu dabartinės situacijos su jokiu ankstesniu laikotarpiu, tačiau žinome, kad galime tai padaryti, jau kurį laiką tai darome be to jaučiame, kad dabar esame geresnė komanda. Mane džiugina daugelis dalykų ir manau, kad vis dar galime turėti tikrai gerą sezoną“, – kalbėjo strategas.

Priminsime, jog „Man Utd“ šį sezoną per 7 sužaistas „Premier“ lygos rungtynes surinko vos 7 taškus bei laimėjo vos 1 rungtynes iš paskutinių žaistų 7 visuose turnyruose.

„Raudonieji velniai“ artimiausias rungtynes žais trečiadienį, kai UEFA Čempionų lygoje susitiks su „Como“ futbolininkais.

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