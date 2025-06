Carlosas Alcarazas atskleidė, ką iš tikrųjų perka už milijoninius laimėjimus – paprasti pirkiniai nustebino gerbėjus

Už triumfą Paryžiuje C. Alcarazas savo sąskaitą papildė dar 2,55 mln. eurų, tačiau jaunoji žvaigždė neketina šio laimėjimo išleisti prabangiems malonumams.

Dar prieš turnyrą „Tennis Channel“ C. Alcarazas sakė, kad svarbiausias pergales mėgsta paminėti apsipirkimu. Tačiau, priešingai nei daugelis, jis renkasi ne automobilius ar vilas, o daug žemiškesnius daiktus.

„Gal ne po kiekvienos svarbios pergalės, bet, pavyzdžiui, jei pasiekiu „Didžiojo kirčio“ pusfinalį, nusiperku naują sportinių batelių porą, – sakė C. Alcarazas. – Jei sezonas būna geras, metų pabaigoje padovanoju sau gražų laikrodį.“

Skirtingai nei daugelis šiuolaikinių žaidėjų, 22-ejų metų C. Alcarazas gyvena gana paprastai. Nors vien per šių metų sezoną iki „Roland Garros“ jis uždirbo 3,3 mln. eurų, o per visą karjerą – apie 35,4 mln., jam svarbiausia – ne prabanga.

Be uždarbių korte, C. Alcarazas taip pat sėkmingai plėtoja rėmimo kontraktus. „Forbes“ skaičiuoja, kad iki 2024 m. rugpjūčio jis uždirbo 27,9 mln. eurų, o vien už pasirodymą parodomosiose rungtynėse jam mokama iki 1,65 mln. eurų. Jis taip pat buvo daugiausiai 2024 metais uždirbęs tenisininkas.

Tai papildo ir partnerystės su garsiais prekių ženklais, tokiais kaip „Louis Vuitton“, „Rolex“, „Calvin Klein“ ir BMW, kurios vien 2023 metais jam atnešė apie 15,3 mln. eurų.

Pernai jis pasirašė įspūdingą 190 mln. eurų vertės kontraktą su „Nike“, galiosiantį iki kito dešimtmečio vidurio. Tačiau dar vienas faktas išduoda jo norą gyventi paprasčiau – tai jo gyvenamoji vieta.

Nors galėtų gyventi bet kurioje pasaulio vietoje, C. Alcarazas didžiąją laiko dalį praleidžia mažame name, kurio plotas – vos pusė teniso aikštės.

Jis įsikūręs savo trenerio, buvusio „Roland Garros“ čempiono, Juano Carloso Ferrero aukšto meistriškumo akademijoje Villenoje, Alikantės regione. Būtent ten jis treniruojasi tarpsezoniu, užuot mėgavęsis milijonieriaus gyvenimu.