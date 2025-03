Carlo Ancelotti bėdos: gresia daugiau nei 4 metai kalėjimo

REKLAMA

Italų strategas kitą savaitę stos prieš teismą Madride, kur jam bus pateikti kaltinimai dėl daugiau nei milijono eurų mokesčių nesumokėjimo 2014 ir 2015 metais.

Pasak prokuratūros, C. Ancelotti per pirmąją savo atkarpą „Real“ klube (2013–2015 m.) deklaravo tik savo darbo užmokestį kaip treneris, tačiau nuslėpė pajamas iš savo įvaizdžio teisių bei kitų šaltinių. Kaltinime teigiama, kad jis naudojo sudėtingą tinklą fiktyvių įmonių, registruotų užsienyje, siekdamas išvengti mokesčių. Prokurorai taip pat akcentuoja, jog C. Ancelotti tuo metu gyveno ir dirbo Ispanijoje, todėl privalėjo mokėti mokesčius pagal šalies įstatymus.

Pats Italų treneris neigia visus kaltinimus.

„Tai sena istorija, kuri prasidėjo dar 2015 metais dėl mano mokesčių deklaracijos. Prokuratūra mano, kad buvau Ispanijos rezidentas, tačiau aš taip nemanau. Esu įsitikinęs savo nekaltumu,“ – sakė C. Ancelotti ankstesniame interviu.

Prokuratūra taip pat siekia skirti C. Ancelotti 3,1 milijono eurų baudą už tariamą nusikaltimą. Nors Ispanijos mokesčių inspekcija jau konfiskavo daugiau nei 1,2 milijono eurų iš trenerio sąskaitos, byla vis dar tęsiama siekiant nustatyti jo baudžiamąją atsakomybę.