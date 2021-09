Būsimus varžovus Eurolygoje įvertinęs Martinas Schilleris: „Jausti spaudimą yra sporto dalis“

Prieš mačą su ASVEL ekipa treneris Martinas Schilleris komentavo varžovus ir dalijosi mintimis apie sezono pradžią.

„Jaučiuosi gerai, turėjome dvi dienas pasiruošti rungtynėms, esame sveiki visi, išskyrus Jankūną, ką jau žinojote prieš tai. Esame kupini optimizmo ir pozityvių emocijų“, – sakė M.Schilleris prieš skrydį į Prancūziją.

Ką manote apie pastaruosius sunkius LKL mačus?

Man tai yra proceso dalis. Turime naują komandą, kai kuriuos žaidėjus, dar nežaidusius Europoje, Eurolygoje, „Žalgiryje“. „Lietkabelio“ rungtynėse matėme progresą nuo praėjusių mačų, ypač gynyboje.

Ar jaučiate psichologinį spaudimą prieš prasidedančią Eurolygą?

Taip, spaudimas yra visada, tačiau tai – neatskiriama dalis sporto.

Kaip ruošėtės rungtynėms su ASVEL?

ASVEL yra atletiška komanda, bus svarbu stabdyti jų greitas atakas. Jie taip pat yra aukšti, tad turėsime kreipti dėmesį į kovą dėl kamuolių. Komanda turi įdomių žaidėjų, turėsime įdomių akistatų vienas prieš vieną.

Prancūzijos čempionatas dar neprasidėjo, Lietuvos – jau vyksta, ar tai „Žalgirio“ privalumas?

Tikiuosi, nes mes jau sužaidėme tris oficialius mačus, varžovai – ne. – Kaip apibūdintumėte pokyčius ASVEL komandoje, įvykusius per vasarą?

Bendras komandos vaizdas yra gana panašus, jie yra dideli „penktojo numerio“ pozicijoje, įsigijo Fallą, jie yra atletiški perimetre. Asmenybės keitėsi, bet bendrai ekipa atrodys panašiai.

Kas jus labiausiai neramina šiuo metu?

Yra keli dalykai, negaliu išskirti puolimo ar gynybos, nes tai susiję su žaidimu abejose aikštės pusėse. Kaip sakiau anksčiau, tai yra procesas, esu patenkintas, kaip jį atlikome rungtynėse su „Lietkabeliu“, tad taip matau situaciją. Žiūrėsime rungtynes po rungtynių.

Ar sutinkate, kad per vasarą „Žalgiris“ prarado dalį atletiškumo?

Nesu tikras, nes kai kuriose pozicijose jo turime daugiau, kai kur jo praradome. Žiūrint bendrai, galbūt kažkiek jo praradome.

Kada planuojate pasiekti geriausią savo formą?

Tradiciškai norime tai padaryti kuo greičiau. Eurolygos specifika tokia, kad čia svarbios kiekvienos rungtynės, čia ne LKL, kur piką gali pasiekti sezono pabaigoje.

Jums tai antrasis sezonas Eurolygoje, kaip apibūdintumėte praeito ir šio sezono pradžią iš savo pozicijos?

Praeitas sezonas buvo labiau švarus lapas. Dabar jau esu susipažinęs su tvarkaraščiu, arena, žinau oponentus ir taip toliau. Man tai tapo labiau įprasta aplinka.

„Žalgirio“ ir ASVEL rungtynės Vilerbane prasidės penktadienį 21 val.

