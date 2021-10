Brutaliu pasaulio rekordininkės nužudymu įtariamas nusikaltėlis sprukdamas iš šalies trenkėsi į sunkvežimį

Policija pranešė, kad pradėjo A.Tirop vyro Ibrahimo Roticho paiešką. Jam pareikšti įtarimai sportininkės nužudymu.

Pareigūnams pavyko sulaikyti I.Rotichą po to, kai jo vairuojamas automobilis trenkėsi į sunkvežimį. Įtariama, kad I.Rotichas bandė pabėgti iš Kenijos į kaimyninę šalį.

„Įtariamasis buvo areštuotas ir dabar yra laikomas nuovadoje. Galiu Jums patvirtinti, kad jis yra pagrindinis įtariamasis dėl žmogžudystės“, – sakė policijos viršininkas Tomas Makori.

The prime suspect in the gruesome murder of 25-year-old world 5,000m record holder Agnes Tirop, has been arrested. Ibrahim Rotich, who was in a relationship with the athlete was arrested moments ago in Changamwe, Mombasa county, as he tried to flee to a neighboring pic.twitter.com/G2OrhlaM8X

A.Tirop nužudymas sukrėtė pasaulį. Užuojautą išreiškė tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Thomas Bachas ir pasaulio lengvosios atletikos federacijos vadovas Sebastianas Coe.

A.Tirop dar 2013 m. pasaulio jaunimo kroso bėgimo čempionate laimėjo sidabrą. 2015 m. ji perėjo į suaugusiųjų klasę ir laimėjo pasaulio kroso čempionato auksą bei sidabrą.

Vėliau Kenijos stajerė pradėjo skinti medalius ir stadionuose. 2017 m. ir 2019 m. pasaulio lengvosios atletikos čempionatuose A.Tirop pelnė bronzą 10000 m bėgime. Šių metų Tokijo olimpiadoje A.Tirop bėgo 5000 m ir finišą pasiekė 4-a. Nuo olimpinės bronzos ją skyrė mažiau nei sekundė.

"I’m deeply shocked by the tragic death of Agnes Tirop, a young and bright talent. Her performances at the Olympic Games Tokyo 2020 gave hope and inspiration to so many people. My thoughts go to the Kenyan Olympic community and especially to her friends and family." - IOC Pt Bach https://t.co/282Y22nlRr