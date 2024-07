Birštone – Lietuvos vežimėlių krepšinio rinktinės pasirengimas Europos čempionatui: žaidėjai pasisėmė daug žinių

Sarajevo mieste vyksiančiame čempionate kartu su Lietuvos rinktine bei šeimininkais taip pat varžysis Kroatijos, Čekijos, Graikijos, Latvijos, Portugalijos, Slovėnijos ir Šveicarijos rinktinės.

„Džiaugiuosi, kad pasiruošimo etapas praėjo be didelių sportininkų traumų. Per pasiruošimą suspėjome padirbėti fiziškai, įtvirtinti tam tikrus taktikos elementus, patobulinome asmeninę gynybą. Manau, kad iš pasiruošimo etapo žaidėjai pasisėmė daug praktikos ir teorijos žinių. Dabar beliko visą tai išbandyti varžybose. Dar turime kelias savaites, per kurias tobulinsime tai, ką jau išmokome, bet galime jau ir šiandien keliauti į čempionatą, jeigu reikėtų“, – kalbėjo Lietuvos vežimėlių krepšinio rinktinės treneris V.Skučas.

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos (LNSF) prezidentas ir delegacijos vykstančios į Europos čempionatą vadovas Kęstutis Skučas rinktinės nariams palinkėjo sėkmės bei tokio susitelkimo ir vienas kito palaikymo, kokį jie rodė treniruočių stovyklų metu.

Lietuvos vežimėlių krepšinio rinktinės nariai liejo prakaitą Birštono sporto centre, kuriame turėjo puikias sąlygas treniruotis, pilnai pritaikytame neįgaliųjų asmenų judančių vežimėlių poreikiams.

Prie sportininkų pasirengimo proceso itin prisidėjo ir Birštono sporto centro vadovas Giedrius Gustas. Jis ir jo komanda suteikė puikias sąlygas bei šiltą Lietuvos vežimėlių krepšinio rinktinės priėmimą.

Europos vežimėlių krepšinio čempionatas vyks liepos 27 – rugpjūčio 4 dienomis.