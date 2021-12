Billy Barono tritaškis likus 9 sekundėms išgelbėjo „Zenit“

Rusijos komanda namuose 73:71 (25:10, 16:16, 15:21, 17:24) įveikė Tel Avivo „Maccabi“ (7/10) krepšininkus, kurie rakto į pergalę neranda jau septintose rungtynėse iš eilės.

25 minutes žaidęs A.Gudaitis pelnė 10 taškų (5/6 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 3 kamuolius, blokavo metimą, išprovokavo 2 pražangas, išvengė klaidų, 2 sykius prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.

