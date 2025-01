Bičkauskio metimas išplėšė dramatišką „Lietkabelio“ pergalę Europos taurėje

Nepaisant pergalės, panevėžiečiai jau praradę šansus žengti į kitą turnyro etapą.

G.Orelikas per 25 minutes pelnė 4 taškus (1/2 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, padarė 2 klaidas, 3 sykius prasižengė ir surinko 3 naudingumo balus.

Svečiai gerai pradėjo susitikimą,bet tada „7bet-Lietkabelis“ pelnė 12 taškų be atsako, taip panaikindamas penkių taškų deficitą ir išsiverždamas į priekį 22:15. Po pirmojo kėlinio rezultatas buvo 22:20.

Aikštės šeimininkai antrajame kėlinyje likus 1:54 minutei atsiliko dviem taškais, bet po to taškus rinko tik svečiai. Prieš ilgąją pertrauką šeimininkai atsiliko 40:47.

Panevėžiečiams pradėjus artėti (45:47), svečiai iš Rumunijos įmetė net 12 taškų be atsako ir pirmą kartą susitikime susikrovė dviženklį pranašumą (45:59). Nepaisant to, aikštės šeimininkai sugebėjo išlipti iš tokios duobės.

An accident or genius?



What an assist 🤯 #MagicMoment I @UBTCluj pic.twitter.com/89BOvx0lTI