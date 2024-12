Biatlonininkė Lidija Žurauskaitė liko pirma „už brūkšnio“

Moterų 10 km sprinte pergalę šventė vokietė Franziska Preuss. Ji užsidirbo 1 baudos ratą, o finišą pasiekė per 21 min. 6.0 sek. F.Preuss tai tebuvo antra karjeros pergalė ir pirma nuo 2018/2019 m. sezono.

Po pergalės vokietė pajuokavo, kad bilietą į koncertą turintis brolis dabar persigalvos ir atvyks ją palaikyti.

"My brother had tickets for a concert but maybe he changes his mind and will come to cheer for me"



He better! Well done today Franziska 😍 pic.twitter.com/Y7sqYQ66Vp