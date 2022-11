Beveik visas rungtynes atsilikusios Norvegijos rankininkės apgynė Europos čempionių titulą

Sekmadienį didžiajame finale Norvegijos rankininkės 27:25 (12:15) įveikė Danijos rinktinę, nors beveik visas rungtynes vijosi varžoves. Norvegės taip iškovojo kelialapį į 2024 m. Paryžiaus olimpiadą.

Pirmajame kėlinyje norvegės nė karto nebuvo išsiveržusios į priekį ir ne kartą turėjo 5 įvarčių deficitą (4:9, 5:10). Įpusėjus antrajam kėliniui norvegių situacija vis dar buvo sudėtinga (18:22), tačiau tada jos pradėjo spurtą, pakeitusį rungtynių eigą. Norvegės po atkarpos 6:1 pirmą kartą išsiveržė į priekį (24:23) sužaidus daugiau nei 53 min. Danės dar trumpam išlygino rezultatą (24:24), bet tada norvegės pelnė 3 įvarčius be atsako ir rungtynių likimas buvo aiškus.

