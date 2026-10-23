Beržanskis ir Pakšys laimėjo aukso medalius Graikijos badmintono turnyre

Dvejetuose lietuviai gavo antrą reitingą, todėl be kovos pateko į aštuntfinalį. Jame lietuviai 21:17, 22:24, 21:14 įveikė ispanus Marcosą Garcią ir Ivaną Torrę.
Ketvirtfinalyje lietuviai po dramatiškos kovos 21:15, 19:21, 21:19 nugalėjo vokiečius Karlą Ferdinandą Nagelį ir Alexanderį Philippą Zhangą. Pusfinalyje mūsiškiai 21:19, 21:16 įrodė savo pranašumą prieš turkus Gokay Golą ir Mertą Seveną.
Penktadienį finale lietuvių duetui buvo įrašyta pergalė be kovos prieš Danijos atstovus Christopherį Vittoriani ir Nickolai Shengą Zhangą.
Vyrų vienetų varžybose D. Pakšys (BWF-507) sulaukė neparankių burtų. Lietuvis pirmajame rate 19:21, 14:21 pralaimėjo trečiam pagal skirstymą italui Enrico Baroni (BWF-249).
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