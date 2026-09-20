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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Bertašius Kopenhagoje pasiekė geriausią Lietuvos rezultatą istorijoje

2026-09-20 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 13:06
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Kopenhagoje (Danija) vyko pasaulio bėgimo plentu čempionatas, kuriame startavo ir Lietuvos lengvaatlečiai.

Pasaulio bėgimo plentu čempionatas | EPA nuotr.
GALERIJA (13)

Kopenhagoje (Danija) vyko pasaulio bėgimo plentu čempionatas, kuriame startavo ir Lietuvos lengvaatlečiai.

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Šeštadienį vykusiose 5 km lenktynėse Lietuvai atstovavo Danielė Šatikaitė ir Simas Bertašius. D. Šatikaitė distanciją įveikė per 16 min. 52 sek. ir užėmė 37-ąją vietą, kartu pagerindama asmeninį rekordą. Nugalėjo Likina Amebaw (14:41) iš Etiopijos.

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S. Bertašius finišavo 41-as, o jo rezultatas – 13 min. 51 sek. – tapo geriausiu Lietuvos sportininko pasiekimu šioje distancijoje. Oficialus 5 km rungties Lietuvos rekordas kol kas neregistruojamas. Nugalėjo Eritrėjos rekordą pagerinęs Dawitas Seare (12:56), kuris aplenkė Norvegijos rekordą pasiekusį Jakobą Ingebrigtseną (12:59).

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Sekmadienį Kopenhagoje į trasą išbėgo pusės maratono dalyviai. Moterų varžybose geriausiai iš lietuvių pasirodė Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė, finišavusi 77-oje vietoje per 1 val. 14 min. 43 sek. Loreta Kančytė užėmė 86-ąją vietą (1:17:11), o Laura Jegelevičiūtė liko 95-a (1:21:01). Pergalę iškovojo Kenijos stajerė Agnes Jebet Ngetich (1:05:15). Tai – naujas pasaulio rekordas tose varžybose, kuriose bėga tik moterys.

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Komandinėje moterų įskaitoje Lietuvos rinktinė, surinkusi bendrą 3 val. 52 min. 55 sek. rezultatą, užėmė 16-ąją vietą. 

Vyrų pusės maratono rungtyje Giedrius Valinčius finišavo 75-as (1:03:40), o Lukas Tarasevičius – 109-as (1:09:10). Nugalėjo Europos rekordą pasiekęs švedas Andreasas Almgrenas (58:06).

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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