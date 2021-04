Berankis suklupo lemiamame kvalifikacijos etape

Pirmajame sete didesnės intrigos nebuvo. R.Berankis nuo pat mačo pradžios turėjo problemų savo padavimų metu. Pirmajame geime jam dar pavyko neutralizuoti „break pointą“, bet trečiajame ir penktajame geimuose jis pralaimėjo savo padavimų serijas ir turėjo didžiulį deficitą (1:5).

I.Ivaška savo padavimų metu žaidė užtikrintai ir pirmąjį setą laimėjo vos per 26 minutes. Antrojo seto pradžioje R.Berankis pirmą kartą perėmė iniciatyvą (2:0).

Trečiajame geime lietuvis ėmė klysti, sunkiai tramdė emocijas ir pralaimėjo savo padavimų seriją. Visgi, tai R.Berankio neišmušė iš vėžių. Jau ketvirtajame geime jis realizavo „break pointą“ ir vėl atitrūko nuo I.Ivaškos.

Per likusį laiką abu tenisininkai sėkmingai rinko taškus savo padavimais, todėl R.Berankis išlaikė anksčiau įgytą pranašumą (6:3). Lemiamo seto pradžioje R.Berankis per 10 minučių gerokai susikomplikavo padėtį (0:3).

Ketvirtasis geimas buvo kur kas ilgesnis, lietuvis jame neutralizavo du „break pointus“, bet trečiu mėginimu I.Ivaška laimėjo varžovo padavimų seriją ir atitrūko jau 4:0. Šeštajame geime R.Berankis pirmavo 40:30, tačiau tada pralaimėjo tris taškus paeiliui ir setą pralaimėjo „sausu“ rezultatu.

Šie tenisininkai anksčiau buvo susitikę tik 2018 m. Toronte (Kanada). Tada mačą ant kietos dangos laimėjo I.Ivaška – 7:6 (7:5), 6:2. Miunchene žaidžiama ant grunto. 2019 m. I.Ivaška ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 80-os vietos. ATP „World Tour“ turnyrų finaluose jis nėra žaidęs, turi 4 ATP „Challenger“ ir 3 ITF vienetų turnyrų titulus.

Šį sezoną baltarusis pradėjo gana prastai, bet, prasidėjus grunto turnyrų sezonui, vaizdas pasikeitė. I.Ivaška ATP 250 turnyre Marbeljoje (Ispanija) pasiekė ketvirtfinalį, o šią savaitą ATP 500 turnyre Barselonoje (Ispanija) tris setus kovėsi su pačiu Rafaeliu Nadaliu (6:3, 2:6, 4:6).

Beje, 2011 m. I.Ivaška atvyko į ITF „Futures“ turnyrą Vilniuje ir tada iškrito pirmajame kvalifikacijos rate. Tuo tarpu 2010 m. jis žaidė 5-os kategorijos ITF jaunių turnyre Šiauliuose, kur vienetų varžybose irgi liko be pergalių. I.Ivaška per karjerą be R.Berankio yra nugalėjęs ir Luką Mugevičių bei Mantą Bugailiškį, o štai 2011 m. jis jaunių turnyre gimtinėje nusileido Augustui Radžiukynui.

I.Ivaška pelnė 12 ATP vienetų reitingo taškų ir 5415 eurų bei pateko į pagrindinį etapą. R.Berankiui atiteko 6 ATP vienetų reitingo taškai bei 2645 eurai.

Lietuvis vietos pagrindiniame etape galėtų tikėtis tik tuo atveju, jei kuris nors dalyvis iš jo išsibrauktų. ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Miunchene prizų fondą sudaro 419,47 tūkst. eurų