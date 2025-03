„Beprotiškiausias momentas NCAA istorijoje“: sensaciją pateikęs W.Hendricksonas finale dramatiškai įveikė olimpinį čempioną

G.Stevesonas turėjo 4:2 pranašumą prieš W.Hendricksoną, tačiau pabaigoje situacija pasikeitė, kai W.Hendricksonas atliko trijų taškų parvertimą. Iki tol per visą sezoną G.Stevensonas nei karto nebuvo praleidęs parvertimo. W.Hendricksonas išlaikė šį pranašumą iki pat pabaigos, taip užsitikrindamas sensacingą pergalę rezultatu 5:4.

„W.Hendricksonas ką tik nugalėjo GStevesoną, – susijaudinęs šaukė buvęs UFC čempionas Danielis Cormier. – Tai beprotiška. O, Dieve mano. Tai beprotiškiausias momentas NCAA istorijoje.“

D.Cormier savo susijaudinimą išreiškė ir platformoje „X“: „Tai buvo beprotiškiausia NCAA imtynių istorijos pabaiga. Koks momentas. Esu toks laimingas, kad buvau čia.“

Dukart NCAA ir kartą pasaulio čempionas bei olimpinis aukso medalio laimėtojas Kurtas Angle‘as taip pat, taip pat buvo sužavėtas šia sensacija.

„Sveikinimai W.Hendricksonui iš Oklahomos valstijos universiteto už tai, kad padarė neįmanomą... Nugalėdamas olimpinio aukso medalio laimėtoją G.Stevesoną iš Minesotos universiteto, – sakė K.Angle‘as. – Tai gali būti didžiausia sensacija nuo tada, kai Danas Gable'as pralaimėjo finale 1970 metais. Puikiai padirbėta.“

