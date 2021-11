Bėdos tęsiasi: Joshas Nebo praleis dvikovą prieš „Real“

Teigiama, kad aukštaūgis nežais dėl čiurnos traumos.

„Žalgirio“ komanda priekinėje linijoje taip pat neturi Pauliaus Jankūno ir Joffrey Lauvergne, todėl pagrindiniu centru turėtų būti Marekas Blaževičius.

Kauniečiai iki šiol pralaimėjo visas aštuonias Eurolygos dvikovas.

J.Nebo šiame Eurolygos sezone renka 9,5 taško ir atkovoja 6,8 kamuolio.

An ankle sprain during practice will keep @Joshnebo out of action for a little while, including tonight's game in Madrid. pic.twitter.com/iKizIAQzXK