„Barcelona“ gali prarasti žvaigždę – klubas Mirotičiui siūlo išeiti arba per pusę mažinti atlyginimą

Jau anksčiau buvo skelbta, kad „Barcelona“ klubo vadovai nusivylė komandos pasirodymu Eurolygos finaliniame ketverte. „Mundo Deportivo“ paskelbė, kad klubas ketino apkarpyti krepšinio komandos biudžetą kitam sezonui, bet po prasto pasirodymo lemiamose tarptautinio turnyro kovose nutarta išlaidas nurėžti ne 10–15 proc., o 20–25 proc.

Naujienų portalas sport.es praneša, kad vienas iš pirmųjų žaidėjų, kuris tai pajaus, gali būti Nikola Mirotičius.

Anot portalo, „Barca“ jau susisiekė su žaidėju ir pranešė, kad arba jo atlyginimas bus sumažintas 50 proc., arba jam bus sudarytos sąlygos palikti klubą šio sezono pabaigoje, kai baigsis „Endesa“ lygos atkrintamosios varžybos. Katalonijos klubas dėjo daug pastangų, kad pasirašytų sutartį su šiuo žaidėju tvirtai ketindami pagaliau pasiekti taip trokštamą Eurolygos trofėjų, tačiau tikslas nebuvo pasiektas.

🚨 According to our sources, due to budget cuts, Barcelona is working on parting ways with Nikola Mirotić! 😳



