Banchi alga rinktinėje – mažės

Tai reiškia, kad mažės jo atlyginimas rinktinėje, praneša „La Stampa“. Šiuo metu jo alga per metus siekia 600 tūkst. eurų.
Neaišku, kiek mažesnę sumą jis uždirbs dabar, tačiau jo kontrakte yra nurodyta sąlyga, jog alga bus perskaičiuojama, susiradus darbą klube, nes taip jo darbas iš pilno etato taps tik daliniu.
L.Banchi Milane pakeis Giuseppe Poetą. 61-erių italas pastarąjį kartą dirbo Stambulo „Anadolu Efes“ klube, kurį paliko pernai. Milano klubą jis jau treniravo 2013–2015 m.
Jau kitą savaitę „Armani Olimpia“ žais su Kauno „Žalgiriu“.
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