Atsakas Oleksandro Usyko diskvalifikacijos reikalavusiems fanams: parodyta, ką treneris davė ukrainiečiui

Vos pasibaigus šiai kovai internete pasklido sąmokslo teorijos. Kai kuriems fanams pasirodė, kad per pertrauką tarp 7-o ir 8-o raundų O.Usykas pasinaudojo...inhaliatoriumi.

Daugelyje kovinių sporto šakų tokios priemonės draudžiamos. Už inhaliatoriaus naudojimą 2019 m. UFC turnyre buvo diskvalifikuotas Gregas Hardy. Dėl šios priežasties dalis sirgalių ėmė reikalauti ir O.Usyko diskvalifikacijos.

Visgi, vėliau pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo paaiškinta visa situacija.

Galima girdėti, kaip O.Usyko treneris klausia auklėtinio, ar jam duoti kryžių. Boksininkas atsakė teigiamai, pabučiavo kryžių ir taip gavo papildomo įkvėpimo likusiai kovos daliai. O.Usykas ne kartą yra pažymėjęs, koks jam svarbus tikėjimas.

🇺🇦 You won’t pick up on it if you don’t know the language but the coach asked if @usykaa “wanted the crucifix” after RD 7. Usyk said yes, kissed the crucifix, and went on to become the undisputed heavyweight champion of the world.



Moments like this make you realize how deep… pic.twitter.com/0Yp3xeyhyO