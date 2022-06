ATP turnyruose – kritusi buvusi pirmoji raketė ir šokiravęs jaunuolis

Geriausią turnyrą ant žolės per 6 metus sužaidęs britas sekmadienį po daugiau nei pustrečios valandos kovos 4:6, 7:5, 3:6 turėjo pripažinti italo Matteo Berrettini (ATP-10) pranašumą. Tai buvo antra italo pergalė prieš britą per tris tarpusavio dvikovas.

Pirmajame sete A. Murray‘us jau trečiajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė, nors ketvirtajame geime susikūrė keturis „break pointus“. Antrajame sete britas ant prarajos ribos buvo atsidūręs devintajame geime, kai rezultatui esant 4:4 jis savo padavimų metu atsiliko 15:40. Visgi, A. Murray‘us neutralizavo tris „break pointus“, o dvyliktajame geime „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją, išvengdamas pratęsimo.

Viso turnyro likimas sprendėsi trečiajame sete, kurį veteranas pradėjo prastai – jau pirmajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. M. Berrettini vėliau užtikrintai kontroliavo seto eigą, o pergalę įtvirtino devintajame geime, realizuodamas „break pointą“.

M. Berrettini 6-ą kartą karjeroje laimėjo ATP turo vienetų turnyrą. Jam atiteko 250 ATP vienetų reitingo taškų ir 105,29 tūkst. eurų.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Štutgarte prizų fondą sudarė 692,235 tūkst. eurų.

Tokio paties rango turnyras baigėsi ir Nyderlanduose.

Ten stebuklą sukūrė vardinį kvietimą gavęs vietinis žaidėjas Timas Van Rijthovenas (ATP-205). Jis finale 6:4, 6:1 patiesė Daniilą Medvedevą. Iki šios savaitės olandas neturėjo nė vienos pergalės ATP turnyrų pagrindiniuose etapuose.

Simply… incredible.



25yo Tim Van Rijthoven, a very good junior who never won a *challenger* in his career, completes a fairytale week in Rosmalen beating Daniil Medvedev, new #1 tomorrow, 6-4, 6-1 to win a first ATP title.



Had zero ATP wins before this week.



Wimbledon WC? pic.twitter.com/STAnal9WNZ